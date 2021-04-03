شكرا لاهتمامك لمعرفة التردد المحدث: إستقطب تردد قناة كراميش الجديد 2021 على نايل سات لمتابعة أجمل وأجدد أناشيد الأطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أعلنت إدارة قناة كراميش للأناشيد وأغاني الأطفال عن إجراءها تحديث جديد على ترددها، مما جعل عشرات الألاف من أولياء الأمور يبحثون بصورة مكثفة عن تردد قناة كراميش الجديد 2021 على قمر نايل سات، ووضح المسؤوليين أن الهدف الأساسي من تحديث تردد القناة هو تطوير وتحسين جودة البث حيث تهدف القناة على توفير خدماته لجمهورها من الأطفال بكل دقة.

تردد قناة كراميش الجديد

تعد قناة كراميش الترفيهية واحدة من أبرز القنوات المحلية التي حققت شهرة وشعبية في الوطن العربي على وجه العموم، فتستهدف هذه القناة جمهورها من الأطفال مقدمة لهم العديد من الأناشيد وأغاني الأطفال الترفيهية، وبفضل المحتوى الترفيهي المميز الذي تقدمه قناة كراميش نجحت في أن تحظى بإشادة أولياء الأمور الذين أقروا أن القناة ساهمت في تعليم أطفالهم الكثير سواء على المستوى التعليمية أو على المستوى الأخلاقي.

قام رجل الأعمال وسيم عواد بتأسيس قناة كراميش الترفيهي في عام 2009، ومن الوهلة الأولي جمعت القناة الأطفال من شتى أنحاء الوطن العربي وكانت بمثابة المنبر المختص للأطفال مقدمة لهم أجمل وأجدد الأناشيد وأغاني الأطفال التعليمية والترفيهية، التي ساهمت بشكل كبير في تعليم الأطفال وحظهم على الأخلاق الفضيلة وذم الصفات السيئة، وتضم القناة التي تبث إشارتها من المملكة الأردنية الهاشمية عدد كبير من المنشدين المعروفيين الذين يحبونهم الأطفال ويحظون بشهرة بالوطن العربي.

تردد قناة كراميش الجديد 2021 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500

التردد: 11605.

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