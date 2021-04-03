شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش karamish TV بعد التعديل لمتابعة اغاني الاطفال والاناشيد الدينية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة كراميش، خلال الأيام الماضية تم الإعلان عن تغير تردد قناة كراميش 2021 للأطفال، وتعد قناة كراميش واحدة من أهم قنوات الأطفال الشهيرة على القمر الصناعي نايل سات التي تقوم بعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية على مدار الساعة، كما أنها تسعى لتعليم الأطفال الكثير من العادات والأخلاقيات الحميدة بطريقة سلسة يسهل عليهم فهمها.

تردد قناة كراميش

وتقدم لكم أسرة موقع “اقرأ نيوز” تردد قناة كراميش الجديد 2021 بعدما تم تغيره، حيث أن مجتوى القناة موجه للصغار ويخاطب عقول الأطفال من عمر شهور وحتى 7 أعوام، ونلاحظ أن هناك الالاف من الأطفال يعتبرون أن قناة كراميش هي قناتهم المفضلة ويمكثون أمامها لفترة طويلة خاصة في ظل أزمة كورونا والتزام العائلات في منازلهم، وتقدم القناة مجموعة من الأغاني التي تساعد في تغير سلوكيات الصغار إلى الأفضل، وكذلك عدد من الاناشيد الدينية تعرف الأطفال بمبادئ الدين الحنيف.

تردد قناة كراميش الجديد 2021

وبعد ايقاف التردد القديم، نقدم لكم الآن تردد قناة كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2021، حتى تتمكنوا من ادخاله على الريسيفر ومتابعة ما يعرض على القناة على مدار الساعة، فقد ادخل تلك الاحداثيات:

التردد: 11605.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27555.

ويقوم بتقديم الأغاني عبر قناة كراميش عدد من الأطفال هم:”زينة عواد، رأفت عواد، نتالي مرايات، راندا صلاح،….”، وتبث القناة من الأردن ويستمر بثها على مدار الساعة دون انقطاع.

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