شكرا لاهتمامك لمعرفة “الزمالك ضد مولودية الجزائر” تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباريات دوري ابطال افريقيا HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

لمحبي متابعة مباريات كرة القدم الرياضية والمتحمسين لمُشاهدة لمباراة الزمالك اليوم في دوري ابطال افريقيا ومولودية الجزائر، ننقل لكم تردد بي ان سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر ي تصفيات دور المجموعات، وذلك لتتمكنو من تثبيت القناة لمُشاهدة المباراة في الموعد المحدد لعرضها على شاشات التلفزيون مساء يوم السبت الثالث من شهر ابريل الجاري.

تردد قناة بي ان سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ومولودية الجزائر

قمن خلال تثبيت تردد قناة بي ان سبورت بالبيانات التى سوف نعرضها لكم الآن فسيكون بإمكانكم متابعة مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بجودة عالية، حيث ان مجموعة قنوات بي ان سبورت هي تعتبر اكثر القنوات التى لها احقية بث مباريات دوري ابطال افريقيا والعديد من البطولات الاخرى مثل دوري ابطال اوروبا والدوري الانجليزي والاسباني والعديد من البطولات الاخرى، ويمكن تثبيت القناة بالبيانات التالية:

التردد : 11548

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي.

موعد عرض مباراة الزمالك مع مولودية الجزائر

مباراة شرسة لأبعد الحدود بين فريق مولودية الجزائر ضد فريق الزمالك اليوم لنرى أحدث النتائج في بطولة دوري ابطال أفريقيا اليوم السبت 3/4/2021، واذا كنت متحمس للمباراة وتريد معرفة النتائج في أقرب وقت فقط انتظر بث المباراة اليوم على قناة بي أن سبورت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن الجدير بالذكر أن المباراة قائمة على أرض الواقع في ملعب 5 جوليه ليُشارك بها فريق الزمالك ومن الممكن ان تكون نتيجة المباراة في صالح الزمالك، بسبب حماس لاعيبة الزمالك الذي سيدفعهم بنسبة كبيرة الى الفوز للصعود من دور مجموعات دوري ابطال افريقيا الى ربع النهائي.

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