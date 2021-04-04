شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد واحداثيات قنوات النهار الجديدة 2021 بعد التحديث الأخير والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد واحداثيات قناة النهار الجديدة 2021، منذ أن كانت بوادر انطلاقتها كانت تضع دائماً نصب عينيها مباشرة طموحها الواسع وهو أن تدخل بشكل أو بأخر إلى البيوت وترسخ مكانتها بها، والحقيقة أنها بالفعل استطاعت ذلك فكانت جودتها هي السبب الداعي لمتابعتها ومثال أن الصوت بها علي قدر عالي من الوضوح والأمر نفسه بالنسبة للصورة ولحفظ ذلك للمشاهد فإن التعديل التي تم من قبلها على التردد كان أمر لابد منه، وإضافة لذلك أنها أيضاً شبكة وليست منفردة بذاتها.

تردد قنوات النهار

حيث تنقسم أيضاً إلى قنوات وهي تختلف جدا وتتباين في المحتوى والتي كل منها موكل بدور خاص به حيث منها موكل بالأمور التي تقع حديثاً تحت سماء الأراضي المصرية ومنها أيضاً الموكلة فيما يخص ويتعلق تحديداً بحياة الأفراد الدينية وأيضاً أخري أوكل لها المسلسلات وأخرى أوكل لها السينما، وفيما يلي يتم ذكر تردد كل منها علي حدى.

أخر تحديث لتردد قناة النهار الجديد 2021

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد 11785.

معامل الترميز 27500

معدل الاستقطاب رأسي.

معامل تصويب الخطأ،5/6.

تردد قناة النهار دراما الجديد 2021

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11488.

معامل التركيز 27500.

معدل الاستقطاب رأسي.

معامل تصويب الخطأ ⅔.

تردد قناة النهار اليوم الجديد 2021

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11430.

الاستقطاب، عمودي.

معدل التركيز، 27500.

تردد قناة النهار السينمائية الجديد 2021

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد،12437.

معامل التركيز،27500 .

معدل الاستقطاب، عمودي.

معامل تصويب الخطأ، ¾.

تردد قناه النهار نور الدينية 2021

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد،12437.

معامل التركيز،27500.

معدل الاستقطاب، عمودي.

معامل تصويب الخطأ ¾.

تردد قناة النهار رياضة الجديد 2021

القمر الصناعي، نايل سات.

التردد،12437.

معامل التركيز،27500 .

معدل الاستقطاب، عمودي.

معامل تصويب الخطأ ¾ و

بعد إتمامك بالفعل مهمة وإجراءات البحث لا يكون عليك الآن سوى مهمة حفظها وبعد هذا تابع من بينها ما يتناسب منها مع شغفك.

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