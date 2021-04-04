شكرا لاهتمامك لمعرفة توقيت مسلسل انت اطرق بابي 38 تردد قناة فوكس التركية.. احداث نارية بعد العثور على دينيز والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

توقيت مسلسل انت اطرق بابي 38، يبحث الالاف من عشاق الأعمال الدرامية عن مسلسل انت اطرق بابي الحلقة 38 الذي يعد واحدا من المسلسلات التركية التي نالت اعجاب الكثيرين، حيث يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل انت اطرق بابي بشكل أسبوعي وتحديدا في مساء يوم السبت عبر تردد قناة فوكس التركية Fox TV.

توقيت مسلسل انت اطرق بابي 38

وقد شهد مسلسل انت اطرق بابي 38 الكثير من الأحداث المثيرة، حيث يتشوق متابعي مسلسل انت اطرق بابي في جميع دول العالم لمعرفة هل سيلين حامل من سيركان فعلا أم أنها تدعي ذلك لتبعده عن سيركان، وخلال حلقة اليوم تم العثور على دينيز بعد هروبه ليوقع على وثيقة طلاقه من ايدا، كما أنه سيشكك في حمل سيلين من سيركان وسيطالب بإجراء تحليل لإثبات ذلك ولكنها سترفض القيام بذلك، فيما ستشعر ايدا بأن هناك خطة من سيلين لتفرق بينهم.

موعد مسلسل انت اطرق بابي

ويمكنك متابعة مسلسل انت اطرق بابي 38 بشكل اسبوعي في مساء السبت في تلك الأوقات:

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة السعودية.

الساعة العاشرة مساءا بتوقيت الإمارات.

فيما تدور احداث مسلسل انت اطرق بابي في اطار رومانسي تشويقي، ويقوم بالبطولة هاندا ارتشيل وكرم بورسين، ويعرض عبر قناة فوكس التركية على التردد التالي:

التردد: 11296.

الاستقطاب: افقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

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