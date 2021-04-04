شكرا لاهتمامك لمعرفة طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mboile بطريقة مجانية دون دفع نقود والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mboile بطريقة مجانية دون دفع نقود نقدمها لكم، حيث أن لعبة ببجي هي واحدة من الألعاب التي انتشرت بصورة كبيرة حول العالم، حيث أنها واحدة من الألعاب الجماعية المحببة لدي العديد من الناس، فأصبحت اللعبة احدي الألعاب التي يلعبها الأصدقاء مع بعضهم البعض فتدخل المرح إلى قلوبهم، ويمكن أن يقوم اللاعبين بتشغيل المايك والتحدث مع بعضهم البعض، ليس هذا فحسب بل يمكن للاعبين أن يكونوا فريق ويتعرفوا على العديد من الناس من حول العالم، وبعض اللاعبين يرغبون بالحصول على جوائز ويمكنهم ذلك عندما يقوموا بتفعيل الرويال باس.

طرق شحن شدات ببجي موبايل 2021 pubg mboile

لشحن شدات ببجي العديد من الطرق منها ما يلي:

شحن شدات ببجي عن طريق بطاقات ببجي

تعد بطاقات ببجي احدي الطرق التي يمكن للاعبين استخدامها لشحن شدات ببجي، وتعتبر المملكة العربية السعودية أفضل دولة يمكنك شراء بطاقات ببجي منها بأسعار مخفضة، فبمجرد شرائك لبطاقة ببجي سيصل إليك كود خاص بتفعيل البطاقة الخاصة بك عن طريق بريدك الالكتروني، ثم قم بالدخول عبر موقع ببجي الرسمي، بعد ذلك قم بتسجيل id الخاص بك في اللعبة الذي ترغب بشحن الشدات فيه، وبعد ذلك قم بكتابة كل من الحروف والأرقام الظاهرة أمامك ثم أنقر على كلمة redeem .

بطاقة جوجل بلاي

يمكن شحن شدات لعبة ببجي من خلال استخدام بطاقة جوجل بلاي، وتعد هذه الطريقة احدي الطرق التي تستخدم لمن يمتلك هواتف أندرويد، أما من لا يملك هاتف أندرويد فلم يتمكن من شحن شدات ببجي بهذه الطريقة، قم بشحن رصيدك على الحساب الخاص بجوجل ثم قم بفتح اللعبة وسجل الدخول بها باستخدام حسابك، قم بالنقر على شدات ببجي وأشتري الشدات التي ترغب بشرائها، وأخيرا قم باختيار طريقة دفع للرصيد الخاص بك من خلال جوجل بلاي .

قد يهمك أيضاً :-