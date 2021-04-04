شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبل تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Aljanah Frequency وأهم برامجها كونها أبرز قنوات الأطفال والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الجميع عن تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Aljanah Frequency، حيث تحرص دائماَ إدارة القناة على تقديم محتوى هادف يساعد في النمو الفكري للأطفال، حيث يظل الأطفال أمام قناة طيور الجنة طوال اليوم لذلك تحرص إدارة القناة على تطوير القناة بشكل دائم لكي تقدم محتوى يليق بجمهور عظيم مثل جمهور طيور الجنة، نستعرض معكم فيما يلي كافة التفاصيل المتعلقة بـ تردد طيور الجنة 2021

استقبل تردد قناة طيور الجنة 2021 Toyor Aljanah Frequency

يمكنكم بكل سهولة متابعة القناة من خلال القمر الصناعي “نايل سات” كالتالي:

التردد: {11393}.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: “نايل سات”.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

برامج قناة طيور الجنة

إذا تحدثنا عن تطور قناة طيور الجنة، فلابد أن نسلط الضوء على صاحب هذا التطور، وهو مؤسس القناة” خالد المقداد”، حيث تخرج من كلية الهندسة، ولكنه ترك هذا المجال واتجه لتأسيس فرقة صغيرة تضم أفضل مواهب في الغناء، ومع الوقت أصبحت هذه الفرقة من أشهر الفرق المعروفة للغناء، ثم بعد ذلك أصبحت قناة طيور الجنة، ويوجد مجموعة من القنوات التي تندرج تحت قناة طيور الجنة وهم كالتالي:

قناة “طيور الجنة بيبي” وتوجد هذه القناة في دولة الأردن.

قناة “طيور الجنة الإنجليزية” وتقدم هذه القناة محتوى باللغة الإنجليزية.

قناة “طيور الجنة التركية” وتقدم هذه القناة محتوى باللغة التركية.

ويقدم هذا المحتوى الرائع باقة من ألمع المذيعين والمقدمين، الذين جعلوا هذه القناة في صدارة قنوات الأطفال، بفضل المحتوى الرائع، وهم كالتالي:

“براء العويد” ويلقب “أمير الشام”.

” وليد المقداد” ويقوم بتقديم برنامج “عصومي”.

” جنى المقداد” وتقوم بتقديم مجموعة من الأغاني الرائعة للأطفال.

أتمنى أن أكون وفقت في سرد كافة التفاصيل المتعلقة بـ تردد قناة طيور الجنة بيبي 2021 وطريقة ضبطها على قمر النايل سات بشئ من التفصيل.

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