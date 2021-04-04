تردد قناة بطوط الجديدة 2021 على النايل سات للأطفال بجودة HD

تردد قناة بطوط الجديدة 2021 ، نجحت قناة بطوط منذ انطلاقها في جذب الكثير من المشاهدين من مختلف الأعمار في كافة الدول العربية، وذلك لحرصها على تقديم محتوى متميز للأطفال من أفلام كرتون على مدار الأربع والعشرين ساعة بدون انقطاع، وسوف نعرض لكن تردد قناة بطوط الجديدة 2021 حتى يتمكن كافة المتابعين من ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على تردد القناة والاستمتاع بما تقوم القناة بتقديمه.

تعتبر قناة بطوط واحدة من أفضل قنوات الأطفال التي تقوم بتقديم محتوى متميز عبر شاشتها، حيث نجحت القناة خلال فترة قصيرة في جذب آلاف المتابعين من الأطفال والأمهات، فالقناة تقوم بتقديم باقة منوعة من أفلام الكرتون المدبلجة بصورة حصرية عبر شاشتها، بالإضافة إلى قيامها بعرض بعض الأغاني التعليمية لتحقيق عنصر الترفيه للأطفال خاصة في السن المبكرة، ويمكنكم لاستقبال القناة أن تقوموا بضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على أحدث تردد قناة بطوط الجديدة حتى تتمكنوا من متابعة أحدث البرامج والأغاني التي تعرض على شاشتها:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11594 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة بطوط

حرصت إدارة القناة عند قيامها باختيار اسم القناة القيام باختيار اسم مميز وهو بطوط الذي يعتبر واحدا من أشهر الأشخاص الكرتونية التي يعشقها الكبار والصغار والتي تقوم بتقديم برامجها على مدار الأربع والعشرين ساعة مجانا بدون اشتراك، تحرص القناة على تقديم العديد من الأغاني والبرامج التي تعتم بتعليم الأطفال بعض السلوكيات والمباديء الصحيحة في سن صغير، بالإضافة إلى تعليم الأحرف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، وعدد من البرامج التي تعمل على تنمية المهارات الخاصة بالأطفال في سن صغيرة، مع عدم وجود فواصل إعلانية كبيرة مما يجعلها الاختيار الأول للكثير من الآباء والأمهات.