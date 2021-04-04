شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش للأطفال لمتابعة اروع الاناشيد التعليمية والترفيهية على نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة كراميش الجديد 2021، في الآونة الاخيرة توقفت قناة كراميش عن بثها بسبب تغير ترددها مما دعا أولياء الأمور إلى القلق وطرح الأسئلة عن كيفية الوصول إلى إعادة بث القناة، لأن القناة حازت على إعجاب الكثير من المشاهدين من الآباء والأمهات وحتى الأطفال الذين بدأوا يشعرون بالضيق الشديد حيال علمهم بتوقف بث القناة وتغير ترددها، لأن الأطفال أصبحوا يقومون ببعض أعمال الشغب داخل المنزل نظرًا لتوقف بث القناة، حيث قامت الجهة الإدارية للقناة بإذاعة بث القناة الجديد لعام 2021 ومن ثم عادت القناة لبث محتواها التليفزيوني من جديد ثم قامت بعر ض سلسلة من أحدث الأناشيد والبرامج التي يعشق الأطفال سماعها.

تردد قناة كراميش الجديد

سنعرض عليكم الآن تردد قناة كراميش الجديد للأطفال، لإستعادة بث القناة من خلال البيانات التالية:

التردد:11605

معدل الترميز :27555

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي : نايل سات.

نبذة عن قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش هي قناة تحاول القناة أن تنمي القدرات العقلية للأطفال من خلال تقديم الأناشيد التعليمية والبرامج التعليمية التي تتناسب مع أعمارهم المختلفة، وقد أشاد عدد غير مسبوق من أولياء الأمور حول الدول العربية بما تقدمه القناة من محتوي ليس له مثيل وهادف وأعربوا عن حالة من الاطمئنان التي تجتابهم من قبل إعجاب أطفالهم بما تقدمه القناة، مما دعاهم للسعي وراء معرفة التردد الجديد لقناة كراميش لمتابعة ما تقدمة القناة من محتوى ديني مميز ومبسط في صورة رسومات متحركة وعن آداب الطعام، كما قدمت دروسًا في الحفاظ على النظافة وضرورة الابتعاد عن الغش وتجنب الطمع وذلك كان في صورة أناشيد جذابة، وتضم القناة مجموعة من أبرز المنشدين أمثال ريم فارس في أغنية الألوان وأغنية سنابيني التي تشير إلى الطفل بضرورة الحفاظ على خصوصيات البيت والتي تقوم بأدائها مجموعة من الأطفال.

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