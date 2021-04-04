شكرا لاهتمامك لمعرفة “شغال” تردد قناة مكسبي Mksaby علي النايل سات 2021 لمتابعة أقوي المباريات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة مكسبي التردد الجديد التي أصبحت من أهم القنوات المتخصصة في المجال الرياضي بكافة أنحاء الوطن العربي بالآونة الأخيرة، وبعد أن نالت القناة على جميع الحقوق الخاصة ببث مجموعة متكاملة من البرامج القوية التي تعمل على تغطية جميع البطولات والأحداث القوية والبطولات التي يتم نقلها عبر قناة مكسبي الرياضية، وحرصت على نقل الكثير من المباريات الخاصة بكرة القدم بالدوري الخاص بأبطال أفريقيا، وأيضاً دوري أبطال أوروبا الكثيرمن الدوريات الهامة التي تمت خلال شهر مارس الماضي، ونحن اليوم هنا لنعرض لكم أحدث تردد قناة مكسبي التردد الجديد.

تردد قناة مكسبي التردد الجديد

قامت قناة مكسبي الرياضية بتوقف بثها الرسمي بشكل مؤقت عبر القمرالصناعي نايل سات نظراً لتعرضها لخلل فني، وبعد أن تمكنت قناة مكسبي من أثبات تواجدها لالآونة الأخيرة وأصبحت من القنوات الرئيسية التي يلجأ لها عدد كبير من المتابعين لكرة القدم بكافة أنحاء الوطن العربي، وهذا بظل عرض العديد من المباريات الهامة على المستوى العالمي والمحلي بالآونة الأخيرة، وبهذا تمكنت من أن تكسب ثقة المتابعين لها، في أن توفر لهممحتوى متميز بجودة عالية للصورة ودقة كبيرة للصوت، عند عودتها للبث من جديد وسوف نطلعكم اليوم على التردد الجديد الخاص بقناة مكسبي لمتابعة ما تقوم القناة ببثه من مباريات هامة وبطولات متميزة.

أحدث تردد لقناة مكسبي الجديد

نوهت قناة مكسبي بالآونة الأخيرة أن بث القناة متوقف ولا يوجد أي صحة للأخبار المتداولة عن القيام بعرض مباريات دوري أبطال أفريقيا أو أي مباريات أخرى بالوقت الحالي حين أن ترجع لبثها من جديد والتردد الخاص بقناة مكسبي للقمر الصناعي نايل سات:

التردد الجديد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب:افقي.

معدل الترميز: 27500.

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