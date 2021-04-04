شكرا لاهتمامك لمعرفة NOW تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات.. ومواعيد عرض برامج رمضان والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

أعلن تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات عن أهم البرامج والأناشيد التي سيتم عرضها عبر شاشات القناة خلال شهر رمضان المبارك، مشددة على كون بعض البرامج سيتم عرضها للمرة الأولى ومن المتوقع بأن تحقق انتشار كبير ونجاح ساحق وستنال إعجاب الأطفال الصغار في مختلف البلدان العربية خلال الفترة المقبلة سواء من خلال القناة أو عبر القناة الرسمية على يويتوب.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

نجحت قناة “طيور الجنة” في التفوق على نظرائها من قنوات الأطفال المختلفة في الوطن العربي خلال الفترة الأخيرة وذلك بسبب حصولها على حقوق البث الحصري لمجموعة من أقوى برامج الأطفال وأجدد الأناشيد التي تهدف زرع القيم الأخلاقية الجميلة في نفوس أطفالنا بمختلف أنحاء العالم العربي طيلة الفترة الماضية.

وسيكون بإمكانك الآن استقبال أفضل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو:

القمر الصناعي: نايل سات

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

ضبط تردد قناة طيور الجنة كافة الأقمار

تحرص إدارة قنوات “Tayor Aljanah” على توفير ترددات القناة عبر مختلف الأقمار الصناعية سواء على نايل سات أو عرب سات وذلك حتى يتمكن كل المشاهدين من ضبط تردد القناة بأعلى جودة وبصورة HD على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش، ومن ثم الاستمتاع بكافة البرامج والأناشيد المعروضة عبر شاشات القناة على مدار الساعة.

وقد جاءت طريقة التقاط تردد قناة طيور الجنة 2021 عبر نايل سات وعرب سات على هذا النحو التالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

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