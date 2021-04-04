شكرا لاهتمامك لمعرفة beIN Sports HD4 أقوي اشارة تردد قناة بي ان سبورت التردد الجديد لمشاهدة المباريات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ترددقناةبيانسبورتbeIN Sports HD4 بعد أن استطاعت أن توفر بالفترة الأخيرة كافة مباريات وبطولات الدوري لأبطال افريقيا، ولهذا نجد أن كافة جماهير كرة القدم يبادرون بالبحث عن التردد الجديد الذي يتعلق بأحدث ترددقناةبيانسبورتbeIN Sports HD4، وهذا حتى يتمكنوا من مشاهدة مباريات المهمة التي تقوم القناة بإذاعتها بشكل مباشر من خلال شبكة قنوات بي ان سبورت، بعد أن امتلكت حقوق ملكية بث الكثير من مباريات دوري أبطال أفريقيا، والتي شارك بها الكثير من الأندية على المستوى المحلي والافريقي، ونحن اليوم سوف نعرض لكم ترددقناةبيانسبورتbeIN Sports HD4.

تردد قناة بي ان سبورتbeIN Sports HD4

في هذه الفترة يترقب كافة جماهير كرة القدم بشكل عام وجمهور نادي الأهلي بشكل خاص، المباراة القائمة بيوم السبت الموافق 3 من شهر أبريل الجاري لفعاليات الجولة الخامسة على التوالي من دوري أبطال أفريقيا الخاص بكرة القدم، التي تشهد لقاء القمة القائم بين فريقي نادي الأهلي والمريخ السوداني التي يتم على أرضية ملعب الهلال، بتمام الساعى الثالثة عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية، كما أن قناة بي ان سبورت أكدت أن القناة سوف توفر للمتابعين الكرام استديو تحليلي متكامل من أجل تغطية كافة أحداث المباراة القائمة حيث أنها القناة الوحيدة التي لها الحق في بث هذه المباراة، والجديربالذكرأن شبكة قنوات بي ان سبورت متميزة منذ أن تم انطلقها في عرض مباريات هامة للمستوى العالمي والمحلي، ولديها حقوق بث مباريات أفريقيا وأوربا.

استقبال تردد تردد قناة بي ان سبورتbeIN Sports HD4

بإمكانك الآن استقبال التردد الجديد الخاص بقناة بي ان سبورت 4 كالآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11589.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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