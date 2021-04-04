شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة ليبيا الرياضية 1-2 على الأقمار الصناعية ليبيا سبورت Lybia Sports والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة ليبيا الرياضية 2021 هي إحدى القنوات التي يرتفع عليها معدل البحث في الفترة السابقة، خاصة بعد عرضها للعديد من مباريات كرة القدم، الخاصة بالأندية الليبية، والتي تساهم في البطولات الأفريقية، منذ إنطلاق قناة ليبيا سبورت في عام 2004 بأمر محمد معمر القذافي، وهي تقوم بعرض العديد من مباريات كرة القدم، والعديد من محتويات البث، التي ترضي أذواق الشعب الليبي بشكل عام.

وتمتلك القناة العديد من حقوق البث، مثل عرضها مباريات كرة القدم، وكرة السلة والطائرة، وتنقل مباريات قليلة من الدوريات الخمسة الكبرى، وكذلك الأدوار الإقصائية الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والدوري الأوروبي، قناة ليبيا سبورت، أو ليبيا الرياضية، هي إحدى القنوات التابعة لباقة قنوات شبكة راديو وتلفزيون ليبيا، وتم إفتتاحها في 2004.

تردد قناة ليبيا الرياضية نايل سات

التردد: 11766، 12303

الإستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوح

تردد قناة ليبيا الرياضية عرب سات

التردد: 11721

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: عمودي

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوح

حقوق بث ليبيا الرياضية

تنقل بطولة كأس الفاتح الليبي لكرة القدم

كأس الإتحاد العام الليبي لكرة القدم

تنقل تصفيات الصعود من دوري الدرجة الثانية الليبي إلى الدرجة الأولى

تنقل كأس الفاتح لكرة الطائرة وبطولة سلطة الشعب الليبي لكرة الطائرة

وتنقل الدوري الليبي لكرة اليد وكرة القدم

وتنقل الدوري الليبي الممتاز لكرة السلة وبطولة سلطة الشعب الليبي لكرة القدم.

برامج ليبيا سبورت

برنامج الكورة والناس

برنامج من الملاعب

برنامج 90 دقيقة

برنامج رياضة نت

قناة ليبيا الرياضية تنقل المحتوى باللغة العربية، وتنقل الصورة على مدار 24 ساعة، يمكنكم ضبط التردد بصورة واضحة، وتابع التردد على الأقمار الصناعية المتاحة لديكم، يمكنكم الدخول على قائمة التركيب على الريسيفر ثم الذهاب لقائمة إضافة ترددات مجانية جديدة وإضافة تردد ليبيا سبورت.

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