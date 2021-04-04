شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بطوط كيدز الجديد لمتابعة اروع الحلقات الكرتونية بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة بطوط 2021، تعتبر هذه القناة من أجمل القنوات التي تعرض محتوى متميز للأطفال والمقر الرئيسي لها في جمهورية مصر العربية، وتقوم بالبث لجميع أنحاء الجمهورية وكذلك منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط كما تقدم مجموعة من العروض الترفيهية والتعليمية التي تقدم البهجة للأطفال.

تردد قناة بطوط

تستطيعون الآن تثبيت تردد قناة بطوط الجديد، حيث تميزت هذه القناة بأنها حققت نسب مشاهدة عالية لذلك أصبح المشاهدين يترقبون كل ماتقدمه القناة بشغف ويتابعون كل ماهو جديد،وفيما يلي سنقوم بعرض التردد الجديد للقناة:

القمر الصناعي : نايل سات

التردد :11411.

معدل تصحيح الخطأ : 5/6

الاستقطاب :أفقي

معدل الترميز:27500.

نبذة مختصرة عن قناة بطوط

قناة بطوط قناة حاملة لشعار ” من أجل الطفل أفرح ألعب تعلم ” حيث بدأت القناة أول مشوارها التليفزيوني من عام 2012 وحققت نسب مشاهدة عالية، وتعبر القناة عن شخصية دونالد دك أو بطوط الشخصية الكرتونية الأمريكية من قبل شركة والت ديزني التي تعرف في شكلها بالبطة البيضاء التي ترتدي زي البحارة بأنها من أكثر الشخصيات المحببة لدى الأطفال، وكانت تمتاز بالحظ السيئ وسرعة الغضب ولما لاقت الشخصية قبول لدى الأطفال اختارت القناة أن يكون اسمها واللوجو الخاص بها، وبالفعل كان للقناة نجاحاً منقطع النظير وأصبحت تقدم أفضل الأفلام الكرتونية وكذلك أغاني التعليمية للأطفال التي يعشقون سماعها فيشاهدونها من مختلف الأعمار

أهم وأحدث برامج قناة بطوط 2021

تقدم قناة بطوط باقة من أفضل وأمتع برامج الأطفال المميزة مع أفضل الأغاني الرمضانية للأطفال، وبسبب ما قدمته من أعمال بجودة عالية كانت هي القناة المُثلى في تقديم برامج الأطفال بطرق مختلفة ومنوعة، كما دعمت القناة كرتون الأطفال مثل كرتون ميكي وكرتون بطوط، ومن الجدير بالذكر أن القناة تعرض برامجها على مدار اليوم طوال ال24 ساعة بدون تقطُع ومن أهم وأحدث برامج القناة :

” البرامج الترفيهية ” و ” الفقرات التعليمية ” .

” مسلسلات الكارتون المُدبلجة للأطفال ” في جميع الفئات العُمرية .

” أغاني ديزني لاند ” المُفضلة لدى الأطفال .

” الأغاني الترفيهية” .

الأغاني التعليمية ” الحروف والأرقام ” .

برامج خاصة ل” تعديل سلوك الأطفال” .

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