شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2021 أحدث تردد وأقوي اشارة والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2021 عبر القمر الصناعي نايل سات الذي ينال على نسبة بحث مكثفة، لأنها من القنوات المفضلة لدى الأطفال والأمهات وتنال على نسبة مشاهدة كبيرة من بين القنوات الفضائية بكافة أنحاء الوطن العربي بالفترة الماضية، ويرجع ذلك لأنها القناة تهتم بتقديم محتوى متميز وفريد من نوعه يعمل على تحسين مهارات وقدرات الأطفال، من خلال اعتمادها على تقديم برامج تعليمية متنوعة وحصرية والعديد من الأناشيد والأغاني المتميزة طوال اليوم، والأهم من ذلك حرصها على تعلم الأطفال أصول الديم الإسلامي وبالأخص خلال شهر رمضان الكريم، فيحرص الأطفال والأمهات على أن يتبعها الأبناء، ونحن سوف نطرح عليكم اليوم تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2021.

تردد قناة طيور الجنة للأطفال 2021

في الفترة الأخيرة حرص رئيس مجلس إدارة قناة طيور الجنة بدمج القناتين معاً قناة طيور الجنة بيبي وقناة طيور الجنة، وتقوم بتقديم القناة من خلال القمر الصناعي سهيل سات، واهتم مالكها “خالد مقدام” في أن يدمج الفناتين معاً حتى يكون من السهل على الأطفال الصغار متابعة كافة البرامج سواء تعليمية أو ترفيهية وأيضاً رياضية، وأيضاً توفر لهم العديد من القصص الكرتونية المثيرة والتي يحبها الأطفال، ويحرصون على متابعتها بشكل يومي يتعلمون من خلالها معلومات وقيم أخلاقية جديدة، فضلاً عن الاستمتاع للعديد من الأناشيد والأغاني المتنوعة والمليئة بالرسومات المتحركة حتى تملئ أوقاتهم بالمرح والرفاهية.

اضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة

مكنت القناة المشاهدين الآن أن يقوموا باستقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعد أن أعلنت القناة بتغييره في الأيام الماضية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11310.

معامل تصحيح خطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: عمودي.

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