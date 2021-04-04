شكرا لاهتمامك لمعرفة ksa Sports nilesat// تردد قناة السعودية الرياضية نايل وعرب سات (لعرض) كأس خادم الحرمين الشريفين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
ksa Sports nilesat تردد قناة السعودية الرياضية 2021 الآن، وهو الأمر المتداول البحث عنه بالفترة الحالية، على القمر الصناعي النايل سات وعلى عرب سات، من أجل متابعة مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، في الدور نصف النهائي، بين النصر والفيصلي، يمكنكم متابعة المباراة على التردد المجاني، بعد ضبط الإشارة بالطريقة الصحيحة.
باقة تردد قنوات السعودية الرياضية 1-2-3-4 يمكنكم الإستمتاع بمشاهدتها الآن، بعد متابعة التردد على الريسيفر الخاص بك، أذهب لقائمة التركيب، ثم إضافة قنوات جديدة، أضف التردد التالي بيانه، ثم إستعلام عن البحث عن قنوات جديدة، ثم حفظ البحث في نهاية الأمر، تابع تردد قنوات KSA Sports 1442 على الأقمار الصناعية.
تردد قناة السعودية الرياضية 2021
|التردد عرب سات
|12149
|الإستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|30000
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|تردد النايل سات
|12284 رأسي
تردد قناة السعودية الرياضية 2 KSA Sports
|التردد عرب سات
|12149-12015
|الإستقطاب
|أفقي-رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|تردد النايل سات
|12284 رأسي- 12149 أفقي
تردد قناة السعودية الرياضية 3 ksa sports
|التردد عرب سات
|12015
|الإستقطاب
|رأسي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|تردد النايل سات
|12149 أفقي
تردد قناة السعودية الرياضية 4 HD
|التردد عرب سات
|11230
|الإستقطاب
|أفقي 26 شرق
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
|تردد النايل سات
|12284 رأسي
السعودية الرياضية لها العديد من حقوق البث، منها الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، وكذلك مباريات المنتخب السعودي الودية على شاشتها، بصورة عالية الجودة، وتنقل البرامج على مدار 24 ساعة.
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