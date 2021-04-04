شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة كراميش للأطفال Karameesh Kids لمتابعة الاناشيد المميزة والمسلية والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة كراميش، نتعرف اليوم سوياً على واحدة من افضل قنوات الأطفال والتي حازت على شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي، ومنذ بضعة أيام قد أعلنت إدارة القناة عن تغير التردد الخاص بها، ومنذ ذلك الوقت قد تزايد البحث عن تردد قناة كراميش ليتمكن الآباء من استقبال التردد على الأجهزة الخاصة بهم، ويستطيعو بسهولة ضبط جهاز الاستقبال للحصول على تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وهو القمر الوحيد التي تقوم القناة بالبث من خلالة.

تردد قناة كراميش

من خلال تردد قناة كراميش الجديد يمكن متابعة اناشيد رمضان والتي قد تمت إضافتها في تحديث شهر ابريل للعام الحالي 2021، وتُعد قناة كراميش واحدة من القنوات الشهيرة للأطفال والتي قد كسبت ثقة الآباء في جميع أنحاء الوطن العربي وذلك بسبب ما تقدمة من محتوى مميزة ويراعى الاخلاق التربوية بالاضافة إلى محتوى يناسب جميع التقاليد العربية، والجدير بالذكر أن القناة تحث على الصلاة في أوقاتها والصوم وإخراج الزكاة بالاضافة إلى التعليم مثل تعلم اللغات الانجليزية والعربية والارقام والالوان وغيرها، لذلك فهي قناة شاملة محببة للجميع ومن أكثر ما يميزها أنها لا تعرض أي إعلانات أيًا كان نوعها، لذلك فهي تجذب الاطفال وتجذب آبائهم فهي مناسبة للتقاليد العربية ولا تعرض أي محتويات غير مناسبة مراعاةً لعمر الأطفال الذين يتابعون القناة، ويمكن الآن استقبال التردد الخاص بها من خلال متابعة الفقرة القادمة.

تردد قناة كراميش على القمر الصناعي النايل سات

استقبال تردد قناة كراميش الجديد متاح الآن على القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي النايل سات التردد 11603 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 اسم القناة على جهاز الاستقطاب Karameesh

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