شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اي وان A one TV الجديد 2021 – تردد الفضائية الاردنية نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة A one TV الجديد 2021، تردد قناة اي وان الاردنية، وهي إحدى القنوات الأردنية التي انطلقت مؤخرا عبر النايل سات، حيث بدأ قطاع كبير من المواطنين في الأردن في متابعة برامج القناة الجديدة، إذ تقوم القناة بعرض الكثير من البرامج التي تهم العائلة، وعليه نرصد لحضراتكم متابعينا الكرام تردد قناة ايه وان A1 jordan الاردنية عبر النايل سات 2021 وهي القناة الاردنية الاولى.

تردد قناة A one TV الجديد 2021

قناة A one TV الجديد 2021 تعد واحدة من القنوات الفضائية التي بدأت البث عبر النايل سات من دولة الأردن، وهي قناة تقوم بعرض البرامج المتنوعة بالإضافة لتقديم المسلسلات العربية، كما تقوم القناة بعرض محتواها على مدار 24 ساعة متواصلة، حيث تقديم البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية الخاصة بالشأن الأردني وعرض المزيد من أخبار الدول الأخرى.

تردد قناة اي وان A one TV عبر النايل سات

نستعرض مع حضراتكم متابعينا الكرام تردد قناة ايه وان القناة الأردنية، حيث يمكن لحضراتكم استقبال تردد القناة من خلال التردد التالي:

التردد 12646 – الاستقطاب H – معدل الترميز 27500 – معامل التصحح 7/8

التردد 11595 – الاستقطاب V – معدل الترميز 27500 – معامل التصحيح 3/4

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