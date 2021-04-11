شكرا لاهتمامك لمعرفة طريقة ضبط تردد قناة ماجستيك سينما MAJESTIC 2021 الفراشة عبر النايل سات وتابع أجدد الأفلام والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نقدم لكم من موقعنا اقرأ نيوز طريقة ضبط تردد قناة ماجستيك سينما MAJESTIC 2021 ” الفراشة ” عبر النايل سات وتابع أجدد الأفلام، حيث تعتبر قناة ماجستيك من أفضل القنوات التليفزيونية التي يمكن من خلالها متابعة جميع الأفلام بأنواعها ولست العربية فقط بل الأجنبية أيضاً.

تردد قناة ماجستيك سينما MAJESTIC 2021

تقدم القناة مجموعة من الأفلام المختلفة، حيث تناسب جميع الأذواق و الأعمار و يجد كل فرد ما يروق له في قنوات ماجيستيك.

أفلام أكشن

أفلام رومانسية

أفلام الخيال العلمي

أفلام الغموض و الأفلام التشويقية

و من أهم ما تتميز به قناة ماجسيتك عن غيرها بأنها تستخدم أفضل التقنيات وأحدثها حيث أنها تستخدم تقنية 3D وهي تقنية مستخدمة في عرض ما تقدمه القناه بأفضل صورة حيث أن قناة ماجستيك تبحث عن راحة مشاهديها وسعادتهم ومثل هذه التقنية الحديثة تحتاج إلى ميزانية مرتفعة و تتميز قناه ماجستيك بالميزانية المرتفعة لأن تمويل القناه ليس بقليل وتكون قناة ماجستيك مجانية تمام وبلا رسوم و يتم بثها من خلال القمر الصناعي بأفضل صورة.

تردد قناة ماجستيك على النايل سات

التردد الرئيسي للقناة: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

ضبط تردد قناة ماجستيك الجديد 2021

على الرغم من وجود أشكال و أنواع كثيرة من الرسيفرات وجهاز التحكم (الريموت كنترول الخاص بها) إلا أنه يمكن البحث عن تردد القنوات بطرق ثابتة و سهلة و يمكن لأى فرد السير على هذه الخطوات وسيحصل على القناة التي يبحث عنها :

في بداية الخطوات يجب علينا الضغط على زر المنيو الموجود بجهاز التحكم ثم اختيار تركيب و بعد ذلك يظهر لنا بعض الاختيارات نختار منها قائمة التردد و من ثم إضافة تردد و بعد ذلك إدخال بيانات التردد الخاصة بالقناة التي نريد البحث عنها من التردد الرئيسي و معامل التصحيح و معدل الترميز و الاستقطاب و بعدها ننقر على بحث.

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