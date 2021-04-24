شكرا لاهتمامك لمعرفة موقع gsa live لمتابعة مباراة الهلال والاستقلال دوري أبطال آسيا السبت 12 رمضان و24 أبريل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعرض موقع gsa live مباراة الهلال والاستقلال في إطار مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم والتي من المؤكد بأن تقام خلال مساء اليوم السبت الموافق 12 رمضان 1442 و24 أبريل 2021، وهذا في واحدة من المباريات المنتظرة عبر موقع gsa live المخصص لنقل كل مباريات الأندية السعودية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وخاصة في ظل عدم وجود أي قناة ناقلة لمباريات دوري الأبطال في هذا الموسم.

رابط موقع gsa live مباراة الهلال

سيكون بإمكان كل المشاهدين متابعة مباراة الهلال والاستقلال في مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2020-2021 وذلك من خلال موقع gsa live الذي يستحوق على حقوق بث المباريات لكل الأندية السعودية والعربية في البطولة القارية هذا الموسم.

ومن المتوقع بأن تنطلق مباراة الهلال ضد الاستقلال في بطولة دوري أبطال آسيا عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وذلك مساء اليوم السبت الموافق 24 أبريل و12 رمضان 1442.

متابعة مباراة الهلال عبر موقع gsa live

ينتظر الملايين من المتابعين في المملكة العربية السعودية عرض مباراة الهلال والاستقلال مساء اليوم عبر موقع gsa live التابع لهيئة الرياضة السعودية، وخاصة بعدم لم تعلن أي قناة فضائية عن نقل المباريات المباشرة في بطولة دوري أبطال آسيا خلال هذا الموسم.

ويمكن الآن مشاهدة مباراة الهلال والاستقلال عبر منصة GSA LIVE يوم السبت على هذا النحو:

توجه مباشرة إلى موقع المباراة عبر شبكة الإنترنت: “من هنا“.

اختر مباريات دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

اضغط على مباراة الهلال ضد الاستقلال وأبدا في متابعة المباراة.

يتم البدء في عرض المباراة في تمام الساعة العاشرة بالضبط بتوقيت مكة المكرمة.

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