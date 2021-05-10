شكرا لاهتمامك لمعرفة خطوات طريقة ضبط تردد قناة لنا السورية 2021 على النايل سات LANA TV التردد الجديد بعد التعديل والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

ضبط تردد قناة لنا السورية لمتابعة الدراما السورية والعريية، فقناة لنا السورية قناة منوعات مميزة تبث عبر قمر النايل سات، وتجذب فئة كبيرة من المتابعين الراغبين في التعرف على التردد الجديد لها بعد التعديل، وخطوات إضافته على أجهزة استقبال القنوات بتقنية الـ SD و الـ HD، حيث أعلنت القناة العودة للبث بعد الإنقطاع، ويمكن لجميع المشاهدين الآن التمكن من التقاط شارة القناة، والتمتع بمشاهدة محتواها المميز والفريد.

ضبط تردد قناة لنا السورية 2021

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز الجودة نايل سات 11277 V 5/6 27500 SD و HD

قم بإدخال التردد السابق على أجهزة استقبال القنوات لديك، من خلال اختيار ادخال التردد اليدوي، وتأكد من ادخال التردد السابق بصورة صحيحة من على قمر النايل سات، وقد قررت قناة لنا السورية الموافقة على طلب المشاهدين، في الإستمرار بالبث بصيغة الـ SD و HD، لكي تناسب كافة أجهزة الريسيفر.

تحديث تردد قناة لنا السورية

قامت إدارة قناة لنا السورية، مع بداية العام الميلادي الحالي 2021، بتحديث ترددها من أجل الإستمرار في نقل صورة عالية الجودة بدون تقطيع للمشاهدين، وهو ما ترتب عليها اختفاء القناة من على أجهزة استقبال القنوات من خلال التردد القديم، واستلزم ذلك إعادة ضبط التردد الجديد لقناة لنا السورية.

فقناة لنا السورية قناة منوعات، جذبت المشاهدين لها منذ انطلاق البث التجريبي لها عام 2018، وهي تبث من دمشق بسوريا، وتعمل على عرض أحدث وأهم المسلسلات الدرامية والمنوعات، والتي يشارك فيها ممثلين سوريين وعرب، إلى جانب تميزها بنقل الأخبار السياسية والمحلية من داخل سوريا وخارجها.

تعرضت قناة لنا السورية للعديد من الأزمات، والتي من بينها اغلاق قناة لينا السورية بدون سبب واضح، إلا أنها استطاعت التغلب على كل هذه المشكلات والعودة للبث بقوة مرة أخرى، مدعومة بثقة ومحبي جمهورها العريض لها من داخل سوريا وخارجها، حيث تقدم محتوى ثري متنوع يجذب المشاهد، مما جعلها من أشهر وأهم القنوات الفضائية السورية على قمر النايل سات.

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