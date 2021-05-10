شكرا لاهتمامك لمعرفة ثبت فور تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديدة National Geographic T.V علي النايل سات 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بعد إعلان “مايو” مطلع الشهر الجاري تغيير تردد قناة ناشونال جيوغرافيك إلى التردد الجديد، يبحث العديد من المتحمسين المحبين للطبيعة والميتافيزيقيين أيضًا عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2021، حيث تعرض هذه القناة عروض عن الحضارة التاريخية وكل ما يهمها، والعديد من البرامج التي تتحدث عن المخدرات وعقابها، وعروض عن سجناء في قضايا غامضة تحكي قصصهم، بالإضافة إلى برامج عن الكوارث الجوية وكذلك الطائرات، لذلك يعتبر محط أنظار العالم بأسره.

ثبت فور تردد قناة ناشونال جيوغرافيك الجديدة National Geographic T.V

قناة ناشونال جيوغرافيك تعد من أبرز وأهم القنوات الوثائقية في الوطن العربي وأول قناة تقدم محتوى وثائقي بدون دفع أي مبلغ وكذلك باللغة العربية.

تم إنشاء هذه القناة من قبل شركة بين (أبو ظبي للإعلام) ومؤسسة (ناشيونال جيوغرافيك) الدولية.

تأسست القناة عام 2009 لتتخصص في مختلف المجالات الوثائقية الهامة، ومنذ أن شاهدت القناة لأول مرة، أصبحت على العرش في هذا المجال في العالم العربي.

وسرعان ما اكتسبت قناة ناشونال جيوغرافيك شعبية كبيرة في العالم العربي بسبب المحتوى الذي توفره القناة من خلال البرامج الإذاعية.

تقدم القناة مجموعة كاملة من أفضل الأفلام الوثائقية والبرامج العلمية المدبلجة باللغة العربية وتوزيعها باللغة العربية منذ البداية.

الغرض هو توفير برامج متنوعة مناسبة لجميع الأشخاص في هذا المجال.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

يمكن للمشاهدين تحميلها على جهاز الريسيفر من خلال تردد القناة على النايل سات (HD)، وذلك لمشاهدة الأفلام الوثائقية والكثير من البرامج التي تحدثنا عنها على قناة “ناشونال جيوغرافيك”:

تم تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ، يمكن للمشاهدين مشاهدته بصيغة HD أو SD من خلال الجدول التالي:

تردد قناة HD 12467

معدل الترميز هو: 27500

معامل تصحيح الخطأ هو 2/3

القمر هو نايل سات

معامل الاستقطاب هو المستوى الأفقي H

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