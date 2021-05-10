شكرا لاهتمامك لمعرفة حمل فورا تردد قناة اون تايم سبورت الناقله (الاهلي-الزمالك) اليوم في الدوري المصري والتشكيل المتوقع للفريقين والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة اون تايم سبورت تعد القناة الافضل التي تقدم كل ما يخص الرياضة من مباريات وبرامج وأحداث، في مصر والوطن العربي، تقوم قناة اون تايم سبورت بإذاعة كافة المباريات الحديثة بث مباشر، وقد يبحث ايضا اليوم الكثيرون من عشاق الكورة المصرية للنادي الاهلي والزمالك تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة المباراة اليوم، وينتظر محبين الفريقين موعد المبارة بعد ساعات من الان علي قناة اون تايم سبورت تابعوا معنا.

نزل فورا تردد قناة اون تايم سبورت الناقله (الاهلي-الزمالك)

استطاعت قناة اون تايم سبورت الحصول علي بث المبارة في الدورى المصري اليوم علي ارض ملعب استاد القاهرة الدولي الساعه التاسعة والنصف مساء، ويمكنكم متابعة المبارة بين الاهلي والزمالك مغطاه بشكل كامل علي القناة، مع تحليل كروي علي اعلي مستوي، الذي يجمع بين أفضل كباتن مصر الكابتن حسن امام وايمن يونس ومحمد فضل وسيف زاهر.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

من المتوقع تشكيل الاهلي اليوم،محمد جنش،محمودالونش،حمزة الملثوثي،حازم امام، محمد عبد السلام، احمد فتوح،محمد عبد الشافي، طارق حامد،فرجاني ساسى، اشرف بن شرقي، اسلام جابر،مروان حمدي.

التشكيل المتوقع لنادي الاهلي

محمد الشناوي، احمد رمضان،ياسر ابراهيم،مروان محسن،محمد شريف،وليد سليمان، ايمن اشرف،بدر بانون،حسين الشحات، عمرة السولية،سعد سمير،بواليا،طاهر محمد طاهر، محمد هاني.

تردد قناة اون تايم سبورت 1 الجديد 2021

1 – القمر الصناعي: نايل سات.

2 – تردد اون تايم سبورت 1: 10853.

3 – معتدل الترميز لقناة اون تايم سبورت 1: 27500.

4 – معامل تصحيح الخطأ: 43.

5 – الاستقطاب: العمودي.

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