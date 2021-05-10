شكرا لاهتمامك لمعرفة استقطب تردد قناة اون تايم سبورت 2021 OnTime Sports على النايل سات لمشاهدة مباراة الاهلي والزمالك الليلة 10 مايو والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة اون تايم سبورت 2021 على النايل سات يتوجه إلى تثبيته ملايين من عاشقي الساحرة المستديرة كرة القدم لمشاهدة مباراة قطبي الكرة المصرية، حيث من المقرر أن يلتقي الليلة النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز بالجولة 21 في الساعة التاسعة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، وسيشهد استاد القاهرة ذلك اللقاء المثير الذي ينتظره الكثير حول العالم، ويسعى لاعبو كلا الفريقين إلى الحفاظ على صدراتهم في الدوري والحصول على رصيد نقاط أعلى تضمن لهم بقاءهم.

تردد قناة اون تايم سبورت 2021

تعد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports من أكثر القنوات الرياضية نقلاً للأحداث الكروية الشيقة في مصر وبعض الدول العربية، فهى تمتلك حق بث الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، وكأس السوبر، لأنها تسعى دائماً إلى تقديم أي محتوى رياضي يرغبه المشاهد، وتعمل أيضاً على تحسين جودة الصورة لتكون فائقة وتنال إعجال المتابعين، أما عن مباراة الليلة ستكون قوية، خاصة أن لاعبي الفانلة البيضاء على رأس الدوري برصيد نقاط 44 نقاط، ويليه في المركز الثاني المارد الأحمر الذي لديه حصيلة نقاط 40 نقاط ومبارتين مؤجلتين.

تردد اون تايم سبورت HD

يتم ضبط قناة أون تايم سبورتس بعد تطبيق الخطوات التالية:

القمر الصناعي النايل سات التردد 10853 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6 وفي حال مواجهة أي مشكلة خلال استقبال الإشارة على جهاز الإرسال، فيمكنك ترد تعليقاً أسفل التقرير.

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