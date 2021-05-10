شكرا لاهتمامك لمعرفة استقبال تردد قناة اون تايم سبورت OnTime sport 1 لمتابعة مباراة الاهلي والزمالك اليوم 10/5/2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة
تردد قناة اون تايم سبورت OnTime sport 1، تعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من أفضل القنوات المتخصصة في عرض المحتوى الرياضي من كرة القدم والمباريات الشهيرة العالمية والمحلية بالاضافة الى البرامج التحليلية لكرة القدم والكثير من الرياضات المختلفة، ومنذ تغير التردد بدء الكثير من متابعي القناة بالبحث عن تردد قناة اون تايم سبورت الاول ليتمكنوا من إعادة متابعة القناة بمحتوياتها المتميزة، والجدير بالذكر ان مباراة الاهلي والزمالك اليوم من خلال شاشة القناة، حيث قد أعلنت ادارة القناة ان مباراة الاهلي والزمالك ستعرض من خلال شاشة قناة On Time sport 1 فقط، حيث انها قد حصلت على حقوق بث المباراة في الميعاد المحدد لها.
تردد قناة اون تايم سبورت الاول
يمكن الان لجميع استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الاول ومتابعة مباراة الاهلي والزمالك في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي الحادية عشر ونصف مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، أما في الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، وفي العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، على غرار ذلك فإن المباراة واحدة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز وتعتبر الجولة الواحد والعشرين في الدوري، ومن المقرر أن تكون مباراة مشتعلة بالحماسة والروح الرياضية بين اللاعبين والجمهور، وأما عن المعلقين فإن المعلق من خلال قناة قناة أون تايم سبورت سيكون مدحت شلبي.
استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الاول الجديد على النايل سات
يمكن الان لجميع محبي ومشجعي نادي الزمالك ونادي الاهلي استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الاول الجديد من خلال ادخال التردد التالي على جهاز الاستقبال:
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|10853
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|5/6
|اسم القناة على جهاز الاستقبال
|ontime sport 1
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