شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت.. إحداثيات تردد قناة اون تايم سبورت on time sport لمتابعة (ماتش الاهلي والزمالك) والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تردد قناة اون تايم سبورت، يبحث المشجعون اليوم الاثنين 10 من شهر مايو 2021 عن تردد قناة اون تايم سبورت، فهي من ضمن القنوات التي سنتقل مباراة الزمالك والأهلي، ليس فقط المحبون بل كل هؤلاء ممن يهتمون بالشأن الرياضي، وبكل ما يحدث في الرياضة سواء كرة السلة أو كرة الطائرة وطبعًا الكروية، وبعدما تم تغيير تردد هذه القناة التي يتابعها الكثيرين كبار وصغار ، فكل هؤلاء يبحثون بشكل مستمر للتعرف على الترددات الكثيرة، لذا سنتعرف معكم من خلال موقع إقرأ على هذا التردد من خلال السطور القادمة.

قناة اون تايم سبورت

قبل التعرف على تردد قناة اون تايم سبورت ، سنتعرف على مجموعة من المعلومات التي تخص هذه القناة، هذه القناة من ضمن القنوات المعتمة بالكيان الرياضي بصورة عامة، خاصةً كرة القدم، فهي تحرض على بث الكثير من النمباريات المحلية أو العالمية، بالإضافة إلى شرائها لملكية الحقوق المسئولة عن بث المباريات المتعلقة بالسوبر المصري، وهذه القناة تم افتتاحها خلال 2018، وكانت أولى المباريات التي عرضت عليها “المباراة الخاصة بسموحة والاتحاد السكندري”، ولم تقتصر على ذلك فقط، بل امتلكت واحدة من أهم الحقوق وهي “بث المباريات التي سيتم إذاعتها ونقلها صوتيًا على المحطات الخاصة بالإذاعة والتليفزيون، وخلال سنة 2019 تم إطلاق قناة تايم سبورت لبث المباريات الارضية والفضائية.

تردد قناة اون تايم سبورت

والآن سنتعرف معكم متابعينا على تردد قناة اون تايم سبورت لمتابعة أهم مباريات السوبر المصري، ومتابعة أهم البرامج التي تعرض عليها مثل كل الملاعب، والدقيقة ستون، ملعب مصر، ملعب أون، برنامج الاستاد:

اسم القناة أون سبورت معامل تصحيح الخط 5/6 التردد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

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