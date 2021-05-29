شكرا لاهتمامك لمعرفة مميزات واتساب الذهبي المعدل من نسخة الواتساب الأصلية وبعض عيوبه والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

الواتس آب الذهبي من أشهر التطبيقات التي انتشرت بشكل كبير في الفترات الأخيرة ويفضلونه كثير من مستخدمي تطبيق الواتس آب، والجدير بالذكر أن مميزات واتساب الذهبي كثيرة، ويوجد به خدمات متميزة غير متوفرة في الواتس آب العادي، ومن ضمن هذه المميزات : يتاح ظهور حالة الفرد ( متصل )، ويخفي أيضاً الواتس آب الذهبي آخر ظهور للمستخدم حتى وإن كان متصلاً الآن، يمكن أيضاً في هذا الواتس تخصيص رسالة كرد بشكل تلقائي ترسل لمن يريد التواصل مع المستخدم أو يتصل به في وقت انشغاله، وأهم اختلاف بين الواتس آب الذهبي والواتس آب العادي أنه في الذهبي يتاح تغيير ألوان المحادثات وإضافة أي صور يريدها وهذا لا يوجد في الواتس آب العادي.

مميزات واتساب الذهبي

يوجد كثير من مميزات واتساب الذهبي الذي يختلف بها عن الواتس آب العادي، وهذه المميزات تعد سبباً رئيسياً في شهرة الواتس آب الذهبي في الأيام الحالية، وكثرة عدد مستخدميه، ومن ضمن هذه المميزات الكثيرة نجد التالي :

من أهم المميزات الخاصة بالواتس آب الذهبي أنه يتيح لمستخدميه أن يسترجعوا كافة الرسائل التي حذفها الطرف الثاني، هذا بجانب عدم السماح لأي شخص أن يحذف الرسائل مرة أخرى بعدما يرسلها بالفعل.

يتميز الواتس آب الذهبي بوجود عدد من الاستيكرات والفيسات الحديثة التي لا تتواجد في نسخة الواتس آب العادي.

يوجد في نسخة الواتس آب الذهبي خدمة المجيب بشكل تلقائي على الرسائل الخاصة به في حالة ماكان المستخدم مشغولاً، وهذا يتم من خلال تنشيط وضع الرد التلقائي.

عيوب واتس آب الذهبي

بالرغم من المميزات الكثيرة التي توجد في الواتس آب الذهبي، إلا أنه يوجد به عدد من العيوب والسلبيات، ومن هذه العيوب نجد التالي :

هناك نسبة احتمال كبيرة أن تكون نسخة الواتس آب الذهبي مفيرسة، وهذه النسبة تتخطى 90%.

من المحتمل أن تنقل البيانات من داخل نسخة الواتس آب الذهبي لمصمم التطبيق لاستخدامها في أغراض إعلانية مختلفة.

النسخة الذهبية الخاصة بالواتس آب لا تعمل بكفاءة كبيرة مثل النسخة الأصلية.

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