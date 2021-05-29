شكرا لاهتمامك لمعرفة خطوات تحديث لعبة فري فاير المميزة حدثها الآن الإصدار الجديد 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

نتحدث اليوم عن لعبة جديدة من نوعها التي تعد ضمن ألعاب ( Battle Royal ) ألا وهي لعبة ( فري فاير ) التي يمكن تحميلها ولعبها على كافة الهواتف الأندوريد بجانب الهواتف التي لها نظام IOS ، والجدير بالذكر أن هذه اللعبة تعتبر أقوى منافس للعبة الشهيرة ( ببجي ) بل تعتبر فري فاير أفضل بديل لها وتتميز عنها بعدة أشياء، مثل : المساحة حيث نجد أن فري فاير مساحتها صغيرة، وأيضاً تتميز فري فاير بجرافيك رائع ومميز، ومن ضمن مميزاتها أن عدد اللاعبين في الجيم يكون قليل، لهذا يرغب اللاعبين في الوصول إلى تحديث لعبة فري فاير.

مميزات لعبة فري فاير

قبل معرفة التفاصيل حول تحديث لعبة فري فاير، يجب أولاً معرفة كافة المميزات لها، مثل :

تتميز فري فاير بجرافيك ممتاز.

تتميز اللعبة أيضاً بالخريطة الكبيرة، وكثرة الأماكن الموجودة بها.

من ضمن مميزاتها أيضاً نقاء الصوت والتأثيرات.

تتميز أيضاً بأنها حجمها صغير نسبياً إذا ماقورنت بباقي ألعاب الباتل رويال، فهي لا يزيد حجمها عن 1 جيجا.

سهولة لعبها، حيث نجد أن عدد اللاعبين بها محدد وصغير يبلغ : 50 لاعباً.

يوجد أكثر من بيئة يمكن فيها اللعب.

تحتاج هذه اللعبة إلى هواتف ذات مواصفات قليلة ( الأندوريد ) وهذه المواصفات : 1 جيجا رام، ومساحة 1 جيجا أيضاً فارغة أقل شيء، ويمكنك تحديث اللعبة من جوجل بلاي.

قصة لعبة فري فاير

نجد أن هذه اللعبة تكون بدايتها طائرة تتحرك باللاعبين الذين يكون عددهم 50 لاعب فقط، وبعد التحرك نجد أن اللاعبين ينزلون منها في أي مكان يريدونه موجود على الخريطة، وهذا يكون من خلال الضغط على ( Eject )، وبعد ذلك تبدأ في النزول، وعند الاقتراب من الأرض نجد أ، المنطاد بشكل تلقائي يعمل، ويهبط على الأرض، ويتاح أيضاً أن يشغل المنطاد بشكل يدوي من خلال الضغط على ( ( open وبهذا تبدأ عملية البحث عن أي أسلحة أو زخيرة حتى يوجد شخص واحد وهو الناجي من عدد اللاعبين وبهذا يفوز.

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