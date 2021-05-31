شكرا لاهتمامك لمعرفة أهم خطوات تحميل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021 والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

كثير من الشباب يبحثون عن كيفية تحديث لعبة ببجي موبايل والتي تم اصدارها برقم PUBG MOBILE 1.3، وتم هذا الإصدار من خلال الشركة القائمة على اللعبة، وتعد هذه اللعبة لعبة القرن الحادي والعشرين، فمعظم الشباب يلعبونها، وتساعد هذه اللعبة على زيادة القدرات العقلية للشباب وخاصةً الأطفال من عمر العاشرة أعوام.

تحديث لعبة ببجي موبايل

يتم التحديث من خلال الإصدار الحالي لنظام الاندرويد الذي يتم من خلال الدخول على الجوجل بلاي لتحديث اللعبة، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين موقع جوجل والشركة المنسقة لهذه اللعبة.

أهم خطوات تنزيل تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد 2021

تم وضع عدة خطوات بسيطة يمكنك من خلالها مساعدتك على تنزيل لعبة ببجي بكل سهولة ولمن يحب الالتزام واتباع هذه الخطوات وأهمها:

تحتوي عطه اللعبة على مساحة قد تصل إلى ستمائة وأربعون ميجابايت، لذا يتطلب وجود مساحة كافية لهذه اللعبة.

يتم الدخول على موقع جوجل بلاي وكتابة اسم اللعبة والضغط على كلمة تنزيل.

تطلب هذه الخطوة دقيقة ويتم تحديث اللعبة والتنزيل إلى هاتفك، ولكن مع مراعاة أن تكون هذه الأجهزة تبع أجهزة الاندرويد

لعبة ببجي من خلال أجهزة الآيفون.

تحديث اللعبة من خلال نظام التشغيل الخاص بأجهزة الآيفون الجديدة على نظام IOS من أجهزة آبل المعروفة، ويتم التحديث عن طريق متجر آب ستور، وتحت ي هذه اللعبة في هذه الأجهزة على مساحة تصل إلى 55 جيجابايت.

طريقة أخرى لتحديث لعبة ببجي

لابد من تنزيل البرنامج PUBG Mobile 1.3 APK ويعد هذا ملف أساسي للعبة.

عند استكمال تنزيل البرنامج يتم تثبيته وهذا من خلال Install from Unknown Source” على هاتفك.

لابد من فتح اللعبة من داخل التطبيقات الموجودة على الهاتف لتثنيها، وذلك من خلال Low-spec أو HD Resource Pack

بذلك تكون تم نزول اللعبة على الجهاز الخاص بك، فيمكنك فتح اللعبة، هذا يكون تحديث لعبة ببجي موبايل.

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