شكرا لاهتمامك لمعرفة مميزات واتساب الذهبي المعدل وعيوب تحميله على الهاتف والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

الواتس آب الذهبي يكون عبارة عن نسخة حديثة من التطبيق الأصلي للواتس آب الذي يكون ملك شركة الفيس بوك، ولكن نسخة الواتس آب هذه ليست مطورة من قبل شركة الواتس آب الأصلية ولكنها طورت من قبل المبرمجين العرب، وظهر من نسخة الواتس هذه نسخ أخرى مطورة ولهذا نجد هناك مميزات واتساب الذهبي كثيرة.

مميزات واتساب الذهبي

يوجد كثير من مميزات وتساب الذهبي التي يجعله الخيار الأول لكثير من مستخدمي الواتس آب، ومن هذه المميزات نجد :

الواتس آب الذهبي آمن.

يتم تحديثه بشكل تلقائي.

يمكن تشغيل أكثر من رقم واتس آب على نفس البرنامج بمعدل 3 أرقام.

يسهل قطع الانترنت عن تطبيق الواتس آب فقط دون التطبيقات الأخرى.

يمكن إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء.

عدم ظهور علامة تايبينج أثناء الكتابة.

إخفاء مؤشر قراءة الرسائل.

عدم ظهور علامة الاستماع للمقطع الصوتي.

إخفاء وقت تسجيل المقطع الصوتي.

القدرة على تحميل الأصدقاء وتخزينها في الهاتف.

إخفاء حالة الفرد ( متصل ).

إمكانية استرجاع الرسائل المحذوفة.

إخفاء المحادثات السرية.

أهم عيوب تحميل التطبيق

بالرغم من المميزات الكثيرة التي توجد في تطبيق الواتس آب إلا أنه يوجد فيه الكثير من العيوب التي تقف عائقاً أمام من يريد تحميل هذه النسخة من الواتس آب :

عدم وجود أي جهة مسؤولة في حال تسريب البيانات الشخصية للمستخدم للتواصل معها، لأنه غير معتمد.

عدم وجود أي مقارنة بين نسخة واتس أب جولد من حيث الكفاءة مع التطبيق الرسمي.

احتواء التطبيق على العديد من الإعلانات، الأمر الذي يدفع المستخدم إلى الخوف من وجود أي نوع من برامج التجسس؛ لأن مطوريه ليسوا شركة رسمية.

عدم القدرة على تحميل التطبيق من متجر Google Play.

حدوث انهيار في بعض الأحيان في التطبيق مع بعض هواتف الأندرويد، وخاصة عند تحويل الهاتف إلى اللغة الإنجليزية.

عدم ظهور بعض الثيمات على السيرفر.

حدوث حظر لرقم الواتس اب في التحديث الجديد.

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