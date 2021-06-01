شكرا لاهتمامك لمعرفة خطوات تثبيت لعبة ببجي موبايل بسهولة ثبتها والعب مع أصدقائك والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

استطاعت لعبة ببجي موبايل أن تحقق شهرة وتأثير كبيرة في الأشهر الماضية القليلة حول العالم بشكل كامل، فأصبحت من أشهر الألعاب التي يتم تحميلها ولعبها على الهواتف بجميع أنواعها، والجدير بالذكر أن اللعبة في البداية كانت تتاح فقط في الصين ولا يسمح لأحد من الخارج لعبها، ولكن بعد ذلك قد أعلنت الشركة المسئولة عن ببجي أنها قد أصدرت ( إصداراً تجريبياً ) للعبة وهذا الإصدار يكون باللغة الإنجليزية لكافة المستخدمين وبالتحديد المستخدمين في كندا، وبعد توافر النسخة الإنجليزية يبحث الجميع عن طريقة تثبيتها على الهواتف الأندوريد.

خطوات تثبيت لعبة ببجي موبايل

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتثبيت لعبة ببجي موبايل بكل سهولة، وهذه الخطوات كما يلي :

في البداية يقوم المستخدم بتثبيت اللعبة من متجر AP KPure من الرابط المخصص له.

ثم بعد ذلك يقوم المستخدم بفتح التطبيق، ويكتب في مربع البحث الخاص بالمتجر لعبة ببجي.

بعد خطوة تنزيل لعبة ( ببجي )، نجد أن الهاتف قد قام بتثبيت اللعبة بشكل تلقائي، وفي حالات أخرى قليلة يطلب التطبيق من المستخدم إذن تثبيت التطبيق على الهاتف وهذا الإجراء لدواعي الأمان.

والآن بعدما تم تثبيت تطبيق ( ببجي ) على جهاز المستخدم الأندرويد، يتاح بدء تشغيل اللعبة عن طريق الضغط على أيقونة اللعبة.

أضرار لعبة ببجي موبايل

نعرف جيداً أن هناك ألعاب فيديو إلكترونية لها أضرار كثيرة بشكل عام، ومن ضمن هذه الألعاب ( لعبة ببجي ) التي انتشرت مؤخراً في العالم، ومن ضمن أضرار هذه اللعبة نجد :

على الرغم من كون لعبة ببجي موبايل شيقة وممتعة، إلا أن لها مخاطر كثيرة على ذهن الفرد وصحته.

في كثير من الحالات يتحول لعبة ببجي نوع من أنواع الإدمان الذي يؤثر على الصحة.

ينتج عن اللعب المستمر للعبة ببجي عدم التركيز، والانعزال عن المجتمع، وهذا لأن اللعبة تسيطر بشكل كبير على دماغ المستخدم.

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