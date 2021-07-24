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تحديث يوليو : تردد قناة روتانا سينما على النايل سات 2021 لمشاهدة اقوى الافلام

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شكرا لاهتمامك لمعرفة تحديث يوليو : تردد قناة روتانا سينما على النايل سات 2021 لمشاهدة اقوى الافلام والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تقدم قناة روتانا سينما اجمل الافلام العربيه ولها جمهور كبير فى العالم العربى ، وتتميز القناه بالعديد من الصفات التى تجعلها دائما فى الصداره ودائما فى اعجاب للمتابعين ، ومن هنا من موقعنا اقرا نيوز سنوضح لكم تردد قناة روتانا سينما الجديد بعد اخر تعديل تم عليه من قبل ادارة القناه .

قناة روتانا سينما 2021 :


تعتبر قناة روتانا سينما من افضل القنوات من ناحية جودتها المتألقه التى تعرض بها الافلام الحصريه التى تنقلها على شاشتها ، وتقوم ادراة القناة بجهود كبيره من اجل تقديم المتعه للمتابعين فى كل مكان وفى كل وقت ، وكما تستمر القناه فى عرض الافلام الشيقه على مدار ال 24 ساعه يوميا ، وتتميز بأن لها طابع مختلف عن القنوات الاخرى المنتشره على النايل سات ، كما ان لقناة روتانا قاعدة جماهيريه كبيره فى كل الوطن العربى ويحبها الجميع ويرغبون فى متابعتها كل وقت .

وتمتلك القناه الحقوق الكامله لعرض الافلام المختلفه سواء افلام العرض الاول وافلام قديمه ولكن تقدم الافلام التى يحب سماعها الكثير من متابعى وعشاق الافلام فى كل مكان ، وتتميز القناه بأنها تقدم لجمهورها العرض المتميز من ناحية الصوت والصوره حيث يتميزان بالدقه الفائقه ، وفيما يلى سنوضح لكم ما ترغبون معرفته وهو تردد القناه الجديد والحصرى الذى يعمل حاليا على القمر الصناعى النايل سات .

تردد قناة روتانا سينما على النايل سات 2021 :


قد اعلنت ادراة القناه من خلال الشاشه الرسميه لها على التلفاز ان التردد سيتغير والتردد الجديد ما سنوضحه لكم فى التالى :
  • القمر الصناعي : نايل سات .
  • التردد : 12226.
  • معدل الترميز : 27500 .
  • معامل تصحيح الخطأ : 5/6.
  • معدل الاستقطاب افقي.

تردد قناة روتانا سينما

تردد قناة روتانا سينما

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