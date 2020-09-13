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عمر شويل - جدة تعرف على المقررات الدراسية للمراحل المختلفة عبر بوابة عين، بعد بدأ العام الدراسي الجديد 2021 في المملكة السعودية، والتي قررت بها وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع وزارة الصحة ان تكون هذا العام الكترونيا عن بعد، وذلك بعد الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة خطر كورونا والذي صنف من قبل منظمة الصحة العالمية انه فيروس مميت وقد حصد العديد من الأرواح في مختلف أنحاء العالم، وقد وردت العديد من الأسئلة على المنصة الالكترونية الخاصة بالوزارة بالأخص التساؤلات حول المناهج الدراسية للمراحل المختلفة، والتي ورد عن الوزارة أنه يمكن الاطلاع عليها من خلال بوابة عين التعليمية، والتي نتعرف على كيفية التعرف عليها من خلال هذا المقال.

استعراض المناهج عبر بوابة عين

تعد بوابة عين هي من أحد اهم المنصات التعليمية التي تساعد وزارة التعليم في طرح المناهج الدراسية والتعليمية المختلفة عبر منصتها، وكذلك عدد من الأنشطة المختلفة والاختبارات ومواد إثرائيه التي تمكن الطلبة من الاستعانة بها في مختلف مراحل الدراسة الخاصة بهم، كما يقوم كل طالب يرغب في الاطلاع أو تحميل كتب المناهج الدراسية الخاصة به من خلال تلك البوابة بمنتهي السهولة، حيث لا يتطلب منك سوي التسجيل بالمنصة فقط.

ومن أهم الخدمات المتاحة للطالب الاستفادة منها، والتي يمكنه الاستفادة بها من خلال هذا الموقع هو؛ مقررات المناهج الدراسية الخاصة بالطالب، والحقيبة التعليمية، وأيضا الدروس الافتراضية والتقييم، ومواد اثرائية لتنمية المعلومات، وأيضا التعليم الحر، وعدد من الاختبارات لتنمية اللغة الإنجليزية.

طريقة التسجيل على بوابة عين

أما عن خطوات التسجيل على البوابة فيمكنك بتلك الخطوات البسيطة؛ تسجيل الدخول على البوابة إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، والنقر على الكتب الدراسية، بعدها يتم استعراض المقررات، تختار المرحلة ثم الصف ثم المادة ثم النقر على تحميل.