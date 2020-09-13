تراند الفن: فنان شهير يتصدر التريند العالمي بعد نشره صور عارية بالخطأ

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فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 05:35 مساءً - استيقظ معجبو الممثل العالمي “كريس إيفانز” المعروف بشخصية كابتين أمريكا على فضيحةٍ لم تكن بالحسبان بعد خطأ ارتكبه نجمهم المُفضل عن غير قصد.
وفي تفاصيل الحادثة، كان كريس إيفانز يلعب مع أصدقائه لعبة Heads Up التي يخمّن فيها اللاعب الإجابة بعد أن يعرض تطبيق اللعبة كلمات مفتاحية للدلالة على الإجابة.
وكان كريس حينها يصوّر نفسه مع أصدقائه بينما كانوا يتسكّعون سويًا، ومن ثمّ قام بحفظ الفيديو في معرض هاتفه.
ولاحقًا، قرر إيفانز مُشاركة الفيديو عبر حسابه في إنستغرام الذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 5.9 مليون مُتابع، فقام بتسجيل الفيديو عبر تطبيق الـ Video Recorder، لكنه عندما انتهى الفيديو وأغلقه كريس، ظهرت آخر صور قام بالتقاطها في هاتفه، وهنا حصلت الفضيحة.
لم ينتبه كريس بأنه قد شارك تلك اللقطة عبر ستوري إنستغرام، فضمن مجموعة الصور التي كانت في هاتفه صورة لأعضائه الذكورية، لكنّه سُرعان ما قام بحذفها، إلّا أنّ الأوان قد فات، حيث قام المُتابعون بالتقاط الصورة ونشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وبهذه الحادثة، وصل اسم كريس إيفانز إلى الترند العالمي بملايين عمليات البحث عن اسمه في محرك البحث “غوغل”، بالإضافة إلى تصدّر هاشتاق باسمه على موقع تويتر.
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