تراند الفن: ما علاقة محمد رمضان .. شاهد صورة كارثية للهارب محمد علي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 08:42 مساءً - ‏11 دقيقة مضت أخبار المشاهير 17 زيارة عرض الإعلامي محمد الباز، صورة تظهر لأول مرة، تجمع المقاول الهارب محمد علي بالفنان محمد رمضان، أثناء توقيع عقد بيع الفيلا. و عقب “الباز” خلال برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”، علي الصورة ، قائلا :” الصورة تكشف كذب الهارب محمد علي الذي أنكر بيعه فيلته بالرحاب للفنان محمد رمضان “. وتابع : “محمد علي ببجاحة بيدافع عن الإخوان بعد تسريب وثيقة أجور مذيعي مكملين و بيقول للناس لا تلتفتوا لمن يمولنا، ولكن ركزوا فيما نقوله، في حين أن كل ما يقوله يهدف لتخريب البلد”. شاركها

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