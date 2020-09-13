فنون - كتب امير التهامي في الأحد 13 سبتمبر 2020 09:43 مساءً - عقب ظهورها بدون حجاب، تعرضت أميرة مختار ابن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لحملة من الانتقادات.
وكانت أميرة نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي قد ظهرت في برنامج ” أسرار النجوم” مع الإعلامية إنجي علي بدون حجاب لأول مرة، وذلك عقب وفاة والدتها.
وتحدثت أميرة عن أهم ذكريات الفنانة رجاء الجداوى وعن مرور عيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوى بعد رحيلها.
كما فتحت خزائن ذكرياتها لنتعرف عن قرب على أهم محطات الفنانة رجاء الجداوى ما بين حياتها الفنية والشخصية وعن أهم الأعمال لديها والأقرب الى قلبها وعن أحب الأماكن التى تعشقها رجاء الجداوى .
وتحدثت أيضا أهم الشخصيات المقربة والمحببة فى الوسط الفنى وخارج الوسط الفنى لرجاء الجداوي.
من جانبهم استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قيام أميرة بهذه الخطوة عقب مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ابنة رجاء الجداوي تخلع الحجاب بعد وفاة والدتها والسبب صادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.