نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مزيل طبيعي للعرق بمكونات طبيعية مفيدة للبشرة وبرائحة جميلة وعطره في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل مزيل طبيعي للعرق بمكونات طبيعية مفيدة للبشرة وبرائحة جميلة وعطره،يمكنك عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل بمكونات طبيعية سهله وبسيطة ولا تسبب أي أضرار على البشرة عند استخدامها بعيداً عن استخدام مزيل العرق الذي يتم شراؤه من الخارج ويحتوي على المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة، ويمكن أن تتسبب في حدوث اسمرار للبشرة أو الإصابة ببعض الأمراض، ولكن من خلال مقال اليوم سوف نقوم بعمل طريقة مزيل على الطبيعة في المنزل بمكونات وصفات طبيعية.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

المكونات، ملعقة من زيت جوز الهند وزبدة الشيا ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو و ملعقة من شمع العسل والباكينج باودر وملعقة من فيتامين ه وملعقة من و15 نقطة من أي زيت عطري واثنين كبسولات البروبيوتيك.

خطوات تحضير مزيل عرق طبيعي

قومي بتجهيز علبه نظيفة ويتم تعقيمها وتنظيفها جيداً، ويفضل أن تكون زجاجة مزيل عرق قديمة، ويجب أن تكون خالية من الماء إذا قومتي بتنظيفها، وبعد ذلك قومي بتجهيز وعاء نظيف ووضعها في شمع العسل حتى يذوب ثم نضيف إليه زبدة الشيا وزبدة الكاكاو، اخلطي المكونات مع بعضها حتى تذوب ثم ابدئي بوضع زيت جوز الهند وضعي هذه المكونات على درجة حرارة متوسطة حتى تذوب وتندمج مع بعضها جيداً.

بعد ذلك ارفعي جميع المكونات بعيدا عن الحرارة واتركيها تهدئ وضيفي عليها البيكنج صودا وبعد أن تصبح ثقيلة ضعي عليها الزيت العطري والكبسولات وقلبيها جيدا حتى تتجانس وضعيها في العلبة الخاصة بـ مزيل العرق واتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك يمكنك استخدامها في أي وقت.