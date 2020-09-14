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عمر شويل - جدة خطوات تنظيف مكواة البخار بشكل صحيح للتخلص من البقع والأوساخ، جميع الأجهزة المنزلية تحتاج إلى التنظيف بشكل دائم للمحافظة عليها وخاصة المكواة الملابس لأن مكواة البخار تحتاج إلى التنظيف بشكل دائم ومستمر، ولكن لا يعلم الكثير الخطوات الصحيحة التي تساعدهم على تنظيف مكواة البخار بدون أن يتسبب في تراكم الرواسب المعدنية على مكواة البخار.
خاصة أن عند عدم التخلص من الأوساخ والترسبات الموجودة في المكواة تلتصق بالملابس، وبالتالي تؤثر عليها، لهذا سوف نوضح لكم خطوات تنظيف المكواة بالبخار.
خطوات تنظيف المكواة بالبخار
- تنظيف المكواة بالقماش المبللة عن طريق وضعها في الماء ثم يتم تصفيتها من الماء ومسح مكواة البخار ويفضل أن تكون ساخنا قليلاً حتى تتمكني من إزالة كافة الأوساخ الموجود عليها.
- يمكنك استخدام الخل الأبيض لتنظيف الجزء الداخلي من مكواة البخار من عن طريق عمل محلول الخل الأبيض والماء ثم وضعه في مكواة البخار وتشغيلها على درجة حرارة متوسطة ثم يتم إخراج البخار لمدة عشر دقائق.
- يمكن استخدام الأوراق المجففة في تنظيف مكواة البخار عن طريق تسخينه قليلا ومسحها بالأوراق المجففة لإزالة كافة الأوساخ المتراكمة.
- صودا الخبز تساعد على تنظيف مكواة البخار عن طريق عمل عجينة من صودا الخبز وفكها في المكواة وتطلق قليلاً ثم يتم تنظيفها بقطع من القماش ويمكن إضافة القليل من الخل الأبيض لتنظيفها بشكل أسرع.
- يمكن استخدام معجون الأسنان في تنظيف مكواة البخار عن طريق وضع المعجون على المكان الذي يوجد في أوساخ ومسحها بقطعة نظيفة مبللة أو يمكن إضافة القليل من الملح والبدء بفاكهة بالمكواة.
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