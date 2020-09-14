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عمر شويل - جدة خطوات تنظيف مكواة البخار بشكل صحيح للتخلص من البقع والأوساخ، جميع الأجهزة المنزلية تحتاج إلى التنظيف بشكل دائم للمحافظة عليها وخاصة المكواة الملابس لأن مكواة البخار تحتاج إلى التنظيف بشكل دائم ومستمر، ولكن لا يعلم الكثير الخطوات الصحيحة التي تساعدهم على تنظيف مكواة البخار بدون أن يتسبب في تراكم الرواسب المعدنية على مكواة البخار.

خاصة أن عند عدم التخلص من الأوساخ والترسبات الموجودة في المكواة تلتصق بالملابس، وبالتالي تؤثر عليها، لهذا سوف نوضح لكم خطوات تنظيف المكواة بالبخار.

خطوات تنظيف المكواة بالبخار