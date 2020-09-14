فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 10:31 مساءً - لم تفت أسابيع على وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي لكن رغم ذلك خرجت ابنتها لتتحدث إلى وسائل الإعلام.
و روت أميرة حسن مختار – نجلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي – بعض الأسرار الخاصة بحياتها وذلك في ذكرى ميلادها .
وقالت في مداخلة مع قناة “مساء DMC ” : والدتي كانت مرتبطة جدا ابانتي روضة ، وكانت تحب الاستماع لأرائها في أغلب الأمور .
وأضافت: والدتي كانت تحرص على توثيق أغلب الذكريات بصور ، وكانت تعتز بصورها مع الفنان عادل إمام وبخاصة تلك الملتقطة من مسرحية (الواد سيد الشغال) .
وشاركت رجاء الجداوي مع عادل إمام في الكثير من الأعمال وبخاصة قبل وفاتها بسنوات قليلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: سر كان يجمع بين عادل إمام ورجاء الجداوي تكشفه ابنتها .. فما هو؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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