تراند الفن: في سابقة هي الأولى من نوعها… سيدة سعودية تترشح لرئاسة ناد رياضي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:33 مساءً - قدمت سيدة سعودية من منطقة الجوف (شمال غرب البلاد)، أوراق ترشحها لرئاسة نادٍ رياضي في المنطقة.

وتعتبر “عواطف السهو” أول سيدة سعودية تتقدم لمنصب من هذا القبيل، وهو ما يعد سابقة من نوعها في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، قالت “السهو”، إن “المرأة السعودية قيادية وقادرة.. سأثبت هذا الشيء عند تسلمي منصب رئاسة نادي القلعة”.

وأضافت، “الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها: (الرسائل، والمغردين)، وهذا طبيعي في كل شيء.. كل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها”.

وأكدت عواطف السهو، أنها “ناقشت الفكرة مع زوجها أحمد السهو، فكان من المشجعين والداعمين لي”، وفقا لموقع صحيفة “سبق” السعودية.

ووعدت السيدة السعودية جماهير النادي بتغيير جذري حال فوزها بالمنصب.

خبر مهم ترشح سيدة سعودية لرئاسة نادي،، السيدة عواطف السهو من #الجوف قدمت نفسها ومجموعتها للترشح لنادي رياضي محلي

قانونيا الترشيح نظامي بقي اجابة هيئة الرياضة،، تنتظر قادم الأيام

وتتنافس عواطف السهو على رئاسة نادي القلعة الرياضي بسكاكا ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.