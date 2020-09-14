تراند الفن: صادم.. اختفاء أثر شاب بعد غرقه في السعودية

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:33 مساءً - كشفت وسائل إعلام سعودية، أن فرق الإنقاذ بحرس الحدود بمحافظة الليث تبحث عن شاب فقد، مغرب اليوم الاثنين، في بحر الليث.
وذكرت صحيفة “سبق” أن الشاب كان يمارس السباحة في بحر الليث ثم اختفى عن الأنظار.
وتم إبلاغ حرس الحدود من قِبل بعض المتنزهين.. والشاب حتى الآن لم تعرف هويته.
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