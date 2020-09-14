تراند الفن: بسبب السعودية.. مالك نيوكاسل يعتزم مقاضاة رابطة الدوري الإنجليزي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:33 مساءً - اتخذ مايك آشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد إجراءات قانونية، ضد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب فشل استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نيوكاسل بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، حسبما أشار تقرير إنجليزي.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» فإن مايك آشلي عين محامين للدفاع عن النادي في النزاع مع رابطة الدوري الإنجليزي.

وأضافت أن آشلي على علم بامتلاكه أدلة قوية ضد الرابطة، ويعتقد أنهم لم يطبقوا القواعد بشكل صحيح، مشيرةً إلى أنه يريد إثبات خطأهم على أمل عودة العرض السعودي إلى طاولة المفاوضات.

وكان مالك النادي الإنجليزي قد أصدر بيانًا اتهم فيه ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للرابطة بعدم التصرف «بشكل مناسب» أثناء عملية تقييم المالكين والمديرين الجدد.

قبل أن ترد الرابطة أيضا في بيان تنفي فيه ادعاءات آشلي مشرية إلى أنها لاتزال تنتظر جميع المعلومات المناسبة، من المشترين الحقيقين، بما في ذلك صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، وشركة أماندا ستافيلي بي سي بي كابيتال بارتنرز، بالإضافة إلى الأخوين روبن.