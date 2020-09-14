تراند الفن: إصابة صفاء الهاشم بكورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 11:33 مساءً - أصيبت عضو مجلس الأمة في الكويت صفاء الهاشم، اليوم الاثنين، بفيروس كورونا المستجد.

وقالت النائبة إن نتيجة فحص كورونا الذي أجرته جاءت إيجابية.

وجاء إعلان الهاشم، بعدما أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أنه حتى الآن تأكدت إصابة أكثر من 5 نواب بفيروس كورونا المستجد.

ولفت الغانم إلى أنه تم تأجيل جلسة كانت مقررة غدا إلى الثلاثاء المقبل، على أن يتم فحص كل النواب السبت.