تراند الفن: ميريام كلينك تضع قدم فوق قدم فظهر المحظور دون ان تشعر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 12:35 صباحاً - فجرت عارضة الأزياء اللبنانية مريام كلينك موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، بعد نشرها كعادتها عدة صور فاضحة وعارية فى آخر ظهور لها .

وكما عودت كلينك الجمهور بتعريها و صورها الفاضحة وبالأخص بعد عملية تجميل الصدر التي خضعت لها كلينك منذ فترة لابراز مفاتنها، بات من الواضح ان كلينك أصبحت مهووسة بشكلها و تفاصيل جسمها بطريقة جنونية.

ونشرت ميريام عبر خاصية الستوري في حسابها صورة ظهرت بها كلينك واضعة قدم على قدم بشكل فاضح ما ادى الى ظهور منطقة حساسة .