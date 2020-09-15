تراند الفن: طبيب سعودى يعلن عن دواء عجيب لفيروس كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:33 مساءً - أعلن الطبيب السعودي يوسف البلوي، عبر مقطع فيديو، عن اكتشافه دواء فعالا وصفه بـ“العجيب“، يكافح فيروس ” كورونا “ المستجد.

وقال البلوي في المقطع الذي نشره رئيس مركز ”تعارفوا“ للإرشاد الأسري الدكتور سعود المصيبيح، إنه ”تقدم قبل عدة أشهر لوزارة الصحة بالدواء الذي اكتشفه، وهو عبارة عن مجموعة من الأعشاب الطبية“، مؤكدا حصوله على ترخيص لتطبيق علاجه إكلينيكيا.

وأضاف أنه ”تم تطبيق علاجه بالفعل على مئة مريض بالفيروس، من ذوي الحالات الخطرة، وتحسنت صحتهم بشكل كبير، وتمكنوا من الخروج من المستشفى قبل الموعد المحدد لهم، كما لم تظهر عليهم أي آثار جانبية سلبية، مقارنة بـ100 مريض آخر لم يتم منحهم العلاج“.

وأورد في التفاصيل: ”أعلن اكتشاف دواء عجيب عن كورونا، حيث تقدمت قبل عدة أشهر لوزارة الصحة باكتشافي لدواء عشبي، مستخلص من عدة أعشاب طبية بكميات معينة ودقيقة، والحمد لله حصلت على الترخيص لتطبيق البحث إكلينيكيا، وسميت هذا الدواء ym32“.

وذكر أنه ”تم إجراء هذا البحث الإكلينيكي في مستشفيات التجمع الصحي الأول في الرياض، وفي مستشفى الملك سلمان ومستشفى الإمام العام، ومستشفى الملك فيصل، وتم تجربته على 100 مريض من الحالات الخطرة بعد أخذ موافقتهم الخطية“.

وأشار إلى أنه ”تمت مقارنة نتائجهم مع 100 مريض بنفس الخطورة لم يأخذوا الدواء، وكان الفرق كبيرا ومبهرا، حيث إن معدلات التنويم في المستشفى تقلصت من 15 يوما إلى 6 أيام، كما أن أعراضهم اختفت خلال 48 ساعة، واستطاعوا الخروج بعد 6 أيام كحد أقصى، ولم يكن هناك أي أعراض سلبية أو أعراض جانبية على الأعضاء الحيوية، بل كانت العلامات الحيوية ممتازة جدا ومستقرة، مقارنة بالمجموعة التي لم تأخذ الدواء“.

وأضاف البلوي: ”كانت نسبة الوفيات صفرا بمجموعة من أخذ الدواء، فيما بلغت الوفيات في المرضى الذين لم يأخذوا العلاج 16 حالة، وهذا فرق جدا، هذا الدواء أثبت فعاليته في محاربة الفيروس“.

ورغم إعلان الطبيب البلوي عن علاجه الفعال ضد ”كورونا“، لم يصدر أي بيان رسمي بعد من قبل المستشفيات المعنية التي تمت تجربة الدواء فيها، أو من قبل وزارة الصحة بشأن فعالية العلاج.