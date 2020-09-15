تراند الفن: تفاصيل رسالة مؤثرة لنجل أصالة من زوجها الأول

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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:40 مساءً - عبّر خالد نجل الفنانة السورية أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي في رسالة مؤثرة، عن سعادته بقدرتها على تخطى الصعاب الحياتية والنفسية.
وكتب خالد على صفحته الشخصية على “إنستغرام”: “ماما، لقد تحملتي أعباء طوال سنوات حياتك، أتمنى أن أعتني بك، كما فعلت بعائلتنا، وأنت تملكين أنقى روح، ويقتلني أن أراكي تذهبين للعمل يوميا بينما أنا أعرف أنك لا تزالي تتألمين، لكن أنا سأظل هنا لأذكرك كم أنت مميزة، ولديكي أنقى قلب في العالم حتى في أوقاتنا المظلمة.. وأنت دائما تذكريني بأننا محظوظون، لذلك هذا صحيح”.
وأضاف نجل أصالة: “أنت يا أمي رغم كل ما تمرين به لا تزالين تستجمعين روحك لإطلاق أعظم ألبوم وأنا حقا أقصدها، ولا يمكني أبدًا أن أرد لك كل ما فعلتيه من أجلي، أنت أكثر شخص يعتني بالآخرين أنا أعلم يا ملاكي، وأتمنى حمايتك من برودة العالم، لأنه ما كنتي تفعليه طوال حياتك، أنا أعلم كم التوتر الذي تشعرين به لكن سأفعل ما بوسعي لأحمل عنك شعورك وسأنفذ كل شئ علمتيني إياه لتفخري بي دائما”.
وعلق أحد رواد إنستجرام قائلا :” مثل ما أنت محظوظ لأنها أمك ، هيا محظوظة لأنك ابنها ، تتشاركون نقاء الروح و طهر القلب ، الله يحميها من كل الم ويحميكم لبعض”.
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