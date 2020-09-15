تراند الفن: أول فيديو.. لحظة توقيع اتفاق التطبيع بالبيت الأبيض

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:40 مساءً - يرأس وزيرا خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والبحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، وفدي بلديهما في مراسم توقيع السلام مع إسرائيل بالبيت الأبيض.
ويمثل إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كان في استقبال كل من الوزيرين ورئيس وزراء إسرائيل، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
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