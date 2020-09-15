تراند الفن: أحضان وقبلات بين فنانين تثير ضجة في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:40 مساءً - واصل السيناريست المصري تامر حبيب، إثارة الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ظهوره في صورة مع مجموعة من الفنانات بشكل وصفه كثيرون بـ”المستفز”، ليفتح متابعون النار عليه ومن معه في الصورة.

وتداول رواد السوشال ميديا، صورة حديثة لتامر حبيب، ومعه عدد من نجمات الفن، منهن غادة عادل وعلا رشدي، حيث ظهرت الأخيرة في وضعية غريبة، عرضتها لانتقادات حادة، لا سيما أن زوجها الفنان أحمد داوود كان يجلس بجوارها في الصورة.

وانتشرت الصورة بشكل كبير حتى احتل تامر حبيب مكانة متقدمة بين الأكثر تداولا على موقع “تويتر” خلال الساعات الماضية، وأشار متابعون إلى أن السيناريست المصري اعتاد الظهور في أحضان الفنانات، وكانت آخرها الصورة التي جمعته بأمينة خليل، حيث احتضنته رغم وقوف خطيبها بجوارها، ما أثار موجة سخرية وغضب.

وأثارت الصورة اندهاش قطاع عريض من الجمهور، متسائلين عن السر وراء تعامل الفنانات مع تامر حبيب بهذه الطريقة، كما لو كان شقيقهن.

وأكثر ما لفت الأنظار في تلك الصورة أيضًا، هو ظهور شخصين يقبلان بعضهما بشكل مثير، خلف الفنانين مباشرة، وهنا تساءل البعض عن كيفية تسريب صورة مثل هذه إلى السوشال ميديا.

وانهالت تعليقات المتابعين التي جاءت أبرزها على النحو التالي: “تامر حبيب ده لغز بالنسبالي”، و”أنا بحسهم بيعاملوا تامر حبيب كأنه دبدوب مش بني آدم”.

فيما نشر متابع آخر مجموعة صور مشابهة لتامر حبيب مع فنانات أخريات، وعلق عليها قائلا: “أعتقد إن تامر حبيب من أكتر الناس اللي بتلاقي الطبطبة على مر السنين مش في ٢٠٢٠ بس”.