تراند الفن: “شوبير” يُحير متابعيه بشأن نادي كبير في مصر



فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:40 مساءً - نشر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تغريدة غامضة عبر حسابه على موفع “تويتر”. فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 08:40 مساءً - نشر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير تغريدة غامضة عبر حسابه على موفع “تويتر”. وكتب “شوبير”: “اجتماع هام حاليا ف نادي كبير”، فيم لم يوضح المقصود. وحازت التغريدة على تفاعل كبير، في حين فسرها البعض برحيل مدرب الزمالك باتريس كارتيرون. ترددت أنباء قوية خلال الساعات الأخيرة الماضية، عن هروب “كارتيرون” دون الحصول على إذن مسبق.

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