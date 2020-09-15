نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 90 لولو ماركت السعودية اليوم الموافق الثلاثاء 28 محرم 1442هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 90 لولو ماركت السعودية ولمدة أسبوع من الآن وبمناسبة احتفالات اليوم الوطني يقدم لولو ماركت بجميع فروعه بالمملكة تخفيضات رائعة على السلع والمقاضي المنزلية، تصل إلى نصف الثمن، ومنها كرتونة من حليب السعودية سواء كامل الدسم أو منزوع حجم لتر، 12 عبوة ب 49.95 ريال، كيلو من لحم تيس سعودية ب 39.90 ريال، بدلا من 69.20 ريال، سعر زجاجة زيت أبو زهرة ب 18.95 ريال، بدلا من 25.25 ريال، سعر كيس مسحوق اكسترا وايت متنوع وزن 10 كيلو ب 39.95 ريال، بدلا من 68.75 ريال.

عروض اليوم الوطني 90 لولو ماركت السعودية اليوم

عروض لولو ماركت على الفواكهة والخضروات من جميع أنحاء العالم، وذلك مايميز لولو ماركت السعودية عن غيره من المحال التجارية، فسعر بومينو الصين ب 6.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، والليمون الفيتنامي بدون بذر ب 5.45 ريال للكيلو، والمانجو الباكستاني ب 6.95 ريال، بدلا من 12.95 ريال، بروق أسباني أحمر اللون ب 8.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، يقطين هندي ب 7.95 ريال، بدلا من 14.95 ريال، فلفل هولندي ألوان ب11.50 ريال.

عروض لولو ماركت السعودية

يحتوي قسم الأسماك في لولو ماركت على تشكيلة رائعة، وأنواع مختلفة من الأسماك، ومنها شرائح من سمك الكنعد كبيرة الحجم ب 59.95 ريال، بدلا من 74.95 ريال، سمك شمبري حجم وسط ب 29.95 ريال، بدلا من 49.95 ريال، والبلطي ب 19.95 ريال، بدلا من 24.95 ريال، سمك دنيس مزارع صغير الحجم ب 24.95 ريال، بدلا من 29.95 ريال.

عروض اليوم الوطني 1442 من لولو ماركت

لعشاق الأجبان المصرية القريش ب 22.95 ريال للكيلو، وقليلة الدسم ب 14.95 ريال، بدلا من 34 ريال، مورتديلا لحم بقري ب 19.95 ريال، بدلا من 28.95 ريال، كيلو زيتون أخضر ب 15.50 ريال، كيلو حلاوة تركي بدون أي إضافات ب 17.90 ريال، بدلا من 24.95 ريال، كيلو زيتون كلاماتا ب 15 ريال، بدلا من 30.50 ريال.

عروض لولو ماركت على وجبات الطعام

سعر كيلو من اللحم البقري بالخلطة ب 31.90 ريال، سلطة الكينو ب 26.95 ريال، كيلو من الأرز المطهي بالسمن ب 14.95 ريال، وجبة دجاج كاملة معها خبز وسلطة ومعجون النعناع ب 11.90 ريال، كيلو من الأرز المقلي بالدجاج ب 18.90 ريال، بدلا من 24.20 ريال، كيلو من الكيك الكابوتشينو حجم متوسط ب 32.50 ريال، بدلا من 46.20 ريال.